Este jueves se sorteó el fixture de la Primera Nacional que tendrá a San Martín entre los 37 clubes que la disputarán. La categoría tendrá un nuevo formato, diferente al de 2022, seguirá manteniendo los dos ascensos a la Liga Profesional pero sumará un descenso, es decir que serán tres los clubes que perderán la categoría. San Martín integrará la Zona "A" debutando ante Alvarado en Mar del Plata. El inicio del torneo está pactado para el primer fin de semana de Febrero (3-4-5) y finalización sobre el cierre del año, más precisamente, primera semana de diciembre.

San Martín integrará la Zona "A" junto a Flandria, Alvarado, Patronato, Estudiantes de Río Cuarto, Defensores de Belgrano, Güemes de Santiago del Estero, San Telmo, Defensores Unidos (CADU), Deportivo Morón, Almirante Brown, Guillermo Brown (PM), Almagro, San Martín de Tucumán, All Boys, Agropecuario, Gimnasia (Mendoza), Temperley y Nueva Chicago. Mientras que la Zona "B" estará compuesta por: Aldosivi, Chaco For Ever, Racing de Córdoba, Atlanta, Mitre de Santiago del Estero, Brown de Adrogué, Villa Dálmine, Chacarita Juniors, Tristán Suárez, Deportivo Madryn, Estudiantes (BA), Gimnasia (Jujuy), Deportivo Riestra, Atlético de Rafaela, Independiente Rivadavia (Mendoza), Quilmes, Deportivo Maipú y Ferro.

Los 37 clubes se dividirán en dos zonas (una de 18 y otra de 19) y se enfrenten en formato largo, con fechas ida y vuelta. Los dos mejores de cada zona deberán jugar una final, en cancha neutral, para definir el primer ascenso. En caso de empate, habrá definición por penales. Mientras que el perdedor caerá en el Reducido que disputarán del 2° al 8° de cada zona.

En cuanto a los descensos, habrá tres que se mantendrán hasta 2026. Cabe recordar que en las categorías de ascenso ya no existen los promedios y por eso los dos que perderán la categoría serán los que menos puntos sumen. A su vez, los dos anteúltimos jugarán una final por no descender. No está claro si ese encuentro será ida y vuelta o en cancha neutral. Por otro lado, Marcelo Achile, presidente de la Primera Nacional, anunció que en 2023 habrá tres ascensos desde esas categorías: uno de cada una y otro resultante de una final entre dos equipos de esas divisiones.

El sorteo inició con un breve discurso de Claudio Tapia, presidente de la AFA, quien entre otras cosas, calificó a la Primera Nacional como “una de las categorías más representativas del federalismo”.

EL FIXTURE DEL VERDINEGRO

Primera Nacional

Zona A

Fecha 1: Alvarado (M.D.P.) - San Martin (S.J.)

Fecha 2: San Martin (S.J.) - G. Y Esgrima (Mza.)

Fecha 3: Patronato (P.) - San Martin (S.J.)

Fecha 4: San Martin (S.J.) - Güemes (S.E.)

Fecha 5: Dep. Morón - San Martin (S.J.)

Fecha 6: San Martin (S.J.) - Alte. Brown

Fecha 7: Def. De Belgrano - San Martin (S.J.)

Fecha 8: San Martin (S.J.) - Estudiantes (R. Iv)

Fecha 9 All Boys - San Martin (S.J.)

Fecha 10 San Martin (S.J.) - Nva. Chicago

Fecha 11 San Martin (Tuc.) - San Martin (S.J.)

Fecha 12 San Martin (S.J.) - Temperley

Fecha 13 San Telmo - San Martin (S.J.)

Fecha 14 San Martin (S.J.) - Almagro

Fecha 15 Agropecuario Arg. - San Martin (S.J.)

Fecha 16 San Martin (S.J.) - Gmo. Brown (P.M.)

Fecha 17 Def. Unidos - San Martin (S.J.)

Fecha 18 : Libre

Fecha 19: San Martin (S.J.) - Flandria

Fecha 20: San Martin (S.J.) - Alvarado (M.D.P.)

Fecha 21: G. Y Esgrima (Mza.) - San Martin (S.J.)

Fecha 22: San Martin (S.J.) - Patronato (P.)

Fecha 23: Güemes (S.E.) - San Martin (S.J.)

Fecha 24: San Martin (S.J.) - Dep. Morón

Fecha 25: Alte. Brown - San Martin (S.J.)

Fecha 26: San Martin (S.J.) - Def. De Belgrano

Fecha 27: Estudiantes (R. Iv) - San Martin (S.J.)

Fecha 28: San Martin (S.J.) - All Boys

Fecha 29: Nva. Chicago - San Martin (S.J.)

Fecha 30: San Martin (S.J.) - San Martín (Tuc)

Fecha 31: Temperley - San Martin (S.J.)

Fecha 32: San Martin (S.J.) - San Telmo

Fecha 33: Almagro - San Martin (S.J.)

Fecha 34 : San Martin (S.J.) - Agropecuario Arg.

Fecha 35: Gmo. Brown (P.M.) - San Martin (S.J.)

Fecha 36: San Martin (S.J.) - Def. Unidos

Fecha 37: Libre

Fecha 38: Flandria - San Martin (S.J.)