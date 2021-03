Luego de que Nueva Chicago realizaron una polémica presentación ante la Inspección General de Justicia a través del presidente de la entidad, Germán Kent, y el prosecretario Gonzalo Huerta, Chiqui Tapia quedó en la mira.

En la presentación el club de Mataderos se pide que se declare nula la reelección del sanjuanino como presidente de la AFA, considerando que el acto eleccionario está viciado de nulidad por graves irregularidades, pidiendo que se vuelva a llamar a elecciones en la Asociación del Fútbol Argentino.

El 19 de mayo de 2020, se realizó una Asamblea en AFA. En la misma, Tapia fue reelecto anticipadamente para el periodo 2021-2025, pese a que aún estaba vigente su primer mandato. Junto a Tapia, se elegía también a un nuevo Comité Ejecutivo que tenía entre sus vicepresidentes a Rodolfo D’Onofrio y a Jorge Ameal.

Tal como se determinó en esa asamblea, Tapia asumiría su segundo mandato en octubre de ese año, pero ahora esta presentación pone todo en suspenso. En la nota dirigida al Inspector General, Ricardo Nissen, los dirigentes de Chicago plantean diversas irregularidades en la convocatoria a la asamblea donde se realizaron las elecciones.

También objetan que no se convocó a la Comisión Electoral, que es el órgano responsable de la organización y supervisión de los procesos electorales. “El Acta de Asamblea no contiene ninguna mención a la Comisión Electoral y no hay constancia ni referencia en relación al cumplimiento del Código Electoral de la AFA”, dice el texto, entre sus líneas.

En las últimas horas, San Martín publicó en las redes sociales un fuerte mensaje de apoyo a la gestión del sanjuanino. "Ante los hechos trascendidos en diversos medios, los clubes del fútbol argentino ratificamos la conducción de Chiqui Tapia y revalidamos nuestro apoyo a este proyecto que nos representa a todos por igual", escribieron acompañado por los hashtag #LaAFAEsDeLosClubes y #LosClubesEstanConTapia.