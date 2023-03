El empate ante los santiagueños ya es historia en el Atlético San Martín. La deuda pendiente de no poder ganar en San Juan en esta temporada sigue también pero para el plantel que conduce Andrés Yllana es el momento de mirar al futuro inmediato y hoy será día clave para definir la formación y el sistema para jugar contra el Deportivo Morón este próximo sábado por la fecha 5 de la Zona A. Este martes, la práctica fue matutina y hoy se definirá la probable formación para buscar en el Gallito otra victoria que compense los puntos que se escaparon en el Pueblo Viejo. El entrenador Andrés Yllana mastica la idea de cambiar el modelo y es probable que deje atrás la línea de tres en el fondo, apostando a la clásica línea de cuatro en defensa tal como lo utilizó en el complemento contra Güemes de Santiago del Estero. Ese sería el gran cambio pero hoy recién en la práctica de fútbol formal se podría concretar. En partido, el que salió fue José Villegas de esa línea de fondo quedando como centrales Abel Masuero y Augusto Aguirre, mientras que por los laterales ya retrasados quedaron Manuel Llano y Leonel Bontempo. Si se sostiene esta línea, cambiaría el modelo en ataque ya que podrían ser dos puntas: Arturia y Franco o Donato, aguardando la recuperación de Lautaro Gordillo que quedó fuera en la previa del sábado pasado. En el medio, la gran duda estaría en la vuelta de Jonathan Blanco como volante central junto a Nico Pelaitay, mientras que el resto de los volantes no escaparía a Ezequiel González por la derecha, mientras que Seba González y hasta el propio Francisco Grahl tienen opciones de ser titulares. En la agenda del Verdinegro, hoy será día de fútbol y este jueves, volverán a entrenar en Concepción, teniendo previsto el viaje hacia Buenos Aires para las 18 de mañana. Ya instalados allá, el plantel verdinegro terminará de ajustar detalles con la última práctica del viernes para ya aguardar el choque contra Deportivo Morón que irá a las 21,15 del sábado, con el arbitraje de Juan Pafundi, televisado por DirectV.

Programa de la quinta fecha

Zona A: Viernes 3, a las 21.10 (por TV): All Boys-Almagro. Sábado 4, a las 17: Nueva Chicago-San Telmo, a las 18: Güemes-Flandria y a las 21.15 (por TV). Domingo 5, a las 17: Almirante Brown-Defensores Unidos; a las 19.15 (por TV): San Martín de Tucumán-Temperley y a las 20: Estudiantes de Río Cuarto-Agropecuario. Lunes a las 17: Defensores de Belgrano-Brown de Madryn, a las 18: Patronato-Alvarado. Zona B: Viernes 3, a las 17: Riestra-Rafaela, a las 17.10 (por TV): Racing--Madryn y a las 21.30: Mitre-Chaco For Ever. sábado 4, a las 17 (por TV): Chacarita-Independiente Riv., a las 17: Tristán Suárez-Maipú y Gimnasia de Jujuy-Brown de Adrogué; a las 21.30 (por TV): Ferro-Estudiantes de Buenos Aires. Domingo 5, a las 17: Atlanta-Villa Dálmine, y las 21.30 (por TV): Quilmes-Aldosivi.