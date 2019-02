Recuperación. El plantel de San Martín ya se metió en el objetivo Independiente y hoy será día decisivo para que salga la probable formación que recibirá al Rojo de Avellaneda en un partido clave para la permanencia verdinegra en Primera División.

Con la buena noticia que el volante Marcos Gelabert pudo trabajar con absoluta normalidad y a la espera de los resultados de los exámenes médicos realizados a Claudio Mosca y Diego Cardozo, el plantel de Atlético San Martín empezó a intensificar su preparación para lo que será el partido de la fecha 19 de la Superliga de este sábado a las 21.30 ante Independiente de Avellaneda. El martes la tarea fue regenerativa para los que jugaron en Mar del Plata y este miércoles, la actividad fue matutina con más énfasis en la parte física. La buena noticia fue que el Pampa Gelabert respondió bien en su recuperación y pudo entrenar con absoluta normalidad, pero para el cuerpo técnico no está asegurada aún su presencia para el sábado por lo que lo seguirán con especial cuidado de acá al partido. Claudio Mosca, quien terminó con problemas en Mar del Plata, fue revisado por el cuerpo médico y hoy se sabrán los resultados de los estudios médicos que le indicaron. La evolución de su molestia en la rodilla izquierda será clave para ver si el técnico Forestello lo podrá tener en cuenta para recibir al Rojo. En tanto que Diego Cardozo, quien se golpeó en la práctica del domingo previo al viaje a Mar del Plata, también tendrá hoy un panorama definitivo de su lesión para contarlo o no. El que está descartado es el defensor Adrian Puchetta, quien fue expulsado a los 10 minutos de partido contra Aldosivi y por ahora su reemplazo natural parece ser Facundo Erpen.



Hoy, la práctica será a partir de las 18 y es muy probable que el entrenador verdingero empiece a definir la probable alineación que este sábado irá por un triunfo que le dé margen de maniobra para escapar del descenso. La preparación del conjunto sanjuanino seguirá el viernes a partir de las 18 nuevamente, cuando se terminen de definir los detalles de un partido clave. Fernando Echenique será el juez del partido que comenzará a las 21.30 del sábado, resultado que será clave para los promedios. El golpe en Mar del Plata no alcanzó a meterlo en zona de descenso pero lo dejó en el límite apenas un punto por encima de Patronato de Paraná y a sólo tres de Belgrano de Córdoba.



Este viernes, de 10 a 20 y el sábado a partir de las 10 de la mañana se pondrá ya en marcha la venta anticipada de entradas para el partido contra Independiente, de acuerdo al siguiente detalle de precios: Popular, 300 pesos; Platea Este y Oeste, 500 pesos; Platea Oeste Alta, 800 pesos; Jubilados, 200 pesos; Menores de 11 años y Damas, gratis.

Domingo no se lo pierde

El mediocampista de Independiente Nicolás Domingo expresó su intención de jugar el sábado ante San Martín de San Juan, como visitante, pese al riesgo de ser amonestado y perderse el clásico frente a Racing. "El jugador siempre quiere estar, es difícil decir que no. Si me toca estar, trataré de ser inteligente sabiendo que dentro de quince días tenemos un partido muy importante", manifestó Domingo en referencia al clásico contra Racing Club, como local, correspondiente a la 20ma fecha de la Superliga que se jugará el sábado 23 de febrero.



El volante del "Rojo", una de las figuras en la victoria del sábado sobre Unión de Santa Fe (2-1) en el estadio Libertadores de América, tiene cuatro tarjetas amarillas y en caso de recibir una más en San Juan se perderá la posibilidad de jugar el clásico de Avellaneda.



"Somos jugadores de Independiente y el club está por delante de cada uno de nosotros. No podemos desenfocarnos de nuestro objetivo, que es clasificar a la Copa Libertadores y los tres puntos en San Juan serían fundamentales para eso", agregó el ex River Plate y Banfield, quien luego de casi dos años en el club se ganó el cariño de los hinchas.