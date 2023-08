Será mucho más que tres puntos en juego. Será, el futuro. Ese futuro inmediato y aquel otro más lejano donde San Martín quiere llegar a fin de esta temporada peleando por ese ascenso que tanto quiere su gente. Será en Mataderos, frente a Nueva Chicago que está en la misma línea de puntos en la tabla con 40, separados por la cantidad de goles a favor del Torito (+12 contra +3), con un plus de ser uno de los mano a mano que no se pueden perder. San Martín llega reconfortado después cortar la racha adversa de tres caídas en serie que lo sacaron de los primeros lugares. Lo frenó contra All Boys y ese desahogo lo puso de pie, parado ahora séptimo, pero con la misma cantidad de puntos que otros tres equipos, entre ellos el de Mataderos.

Habrá duelo especial desde los arcos en Mataderos con el enfrentamiento de los hermanos Monllor.

Desde lo deportivo, en la semana larga que impuso la realización de las PASO en el país, le sirvieron a San Martín para terminar de afinar algunos detalles físicos y tácticos para este crucial partido en Chicago. Si bien el sistema no fue confirmado por el técnico, la opción 'Visitante' tiene todas las opciones para ir por una victoria que sería tremendo golpe de efecto en este momento del campeonato. La línea de tres zagueros, los dos laterales bien abiertos, tres volantes y dos puntas parten como la primera opción pero habrá que esperar para verlo en cancha. En los nombres, la vuelta de Jonatan Blanco en el medio es un hecho, saliendo Alexis Vega respecto del partido anterior, mientras que la duda está el la parte defensiva ya que si la idea es ir a la línea de tres, Augusto Aguirre podría ser uno de los stoppers junto a Villegas y a Sienra, quedando Manuel Llano como lateral y saliendo Ale Molina de la formación que había comenzado contra All Boys en el Pueblo Viejo. Así, la línea defensiva se completaría con Leonel Bontempo por el sector izquierdo y con mucho recorrido. En los volantes, Pelaitay y Blanco serían los elegidos para recuperar y repartir, quedando liberado Sebastián González para la creación y el abastecimiento para los dos puntas: Marcos Arturia y Matías Donato.

Enfrente y con todo lo que supone jugar en Mataderos, Nueva Chicago que viene de empatar sin goles con Defensores en Zárate, irá por la victoria que lo termine de consolidar en ese lote de los que quieren ascenso en serio. Es el momento para definirlo y contra San Martín tendrá ese objetivo en mente. Es un cruce directo que tampoco puede perder y eso promete gran espectáculo.