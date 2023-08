La serie negativa en este tramo de la Primera Nacional complicó el panorama en el Atlético San Martín. Hoy, afuera del Reducido y con muchas urgencias, en el tiempo Verdinegro es momento de ir paso a paso. Así, en la probable conformación del equipo que jugará contra All Boys este domingo, la primera certeza ya casi confirmada es la vuelta al mediocampo de Jonatan Blanco. Uno de los pilares del funcionamiento de San Martín que se quedó afuera del partido del sábado pasado en Río Cuarto de manera sorpresiva por un problema muscular. Lo recuperaron durante toda la semana y para tranquilidad del técnico, César Monasterio, Blanco respondió bien y recuperará su plaza en el mediocampo. Justamente ahí, la vacante grande que dejó la caída ante Estudiantes fue la lesión de Francisco Grahl quien quedó descartado para jugar contra el Albo. Alexis Vega es el número puesto para reemplazarlo aunque hoy, en la práctica de fútbol quedará definido si va de entrada o si el mediocampo se conforma con Pelaitay, Blanco y Llano.

En este escenario de confirmaciones y esperas, el caso del capitán Abel Masuero será tema de definiciones este viernes. Ya recuperado pero no en plenitud, su vuelta o no a la defensa será decisión exclusiva del entrenador sanjuanino que sabe lo que Masuero es para San Martín y podría inclinarse por tenerlo de regreso en un momento complejo para todos.

Ramiro López es el árbitro designado para dirigir el partido de este domingo contra All Boys a las 16,30.

El otro tema a resolver para el cuerpo técnico es el sistema. De visitante utilizó la línea de tres con dos carrileros y de local, siempre va con línea de cuatro en el fondo. Con esos movimientos, los nombres que entran en la danza de opciones son los de Alejandro Molina como lateral derecho o seguir con Sienra como stopper en la línea de tres. Para adelante, el misterio no es mucho porque Sebastián González es indispensable para la creación y la dupla de ataque de MArcos Arturia con Matías Donato tendría otra chance para consolidarse.

La práctica de hoy será la que defina muchas cosas. La vuelta o no de Masuero es tema clave en Concepción y todo indicaría que podría concretarse. Mientras que el reemplazo para Grahl no está decidido y saldría de Manuel Llano o Alexis Vega, con Jonatan Blanco confirmado junto a Nico Pelaitay. Es partido decisivo. Ganar o ganar es lo que San Martín necesita urgente.

En el Albo no se toca nada

Norberto Paparatto, técnico de All Boys, podría repetir la formación que viene de ganarle al CADU. En primer lugar, Franco Pardo que habría regresado tras cumplir con su sanción por acumulación de amarillas, seguirá en la defensa en lugar de Mauro Luque. También en el fondo, Facundo Butti seguirá por Tomás Mantia, que no estará presente por molestias en el Tendón de Aquiles. Por último, gracias a su buena actuación ante Estudiantes, Agustín Morales será de la partida, en detrimento de Marco Iacobellis. All Boys formaría de la siguiente manera; Lisandro Mitre; Pardo, Jonathan Ferrari, Butti, Tobías Bovone; Juan Salas, Matías Muñoz, Gerónimo Tomasetti, Joaquín Ibáñez; Morales; Franco Toloza.

Un buen momento del Albo que intentará sumar nuevamente para acomodarse en las posiciones definitivamente.