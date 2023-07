Dos caras, una misma derrota. De las luces del primer tiempo a las sombras del complemento. De esa primera etapa ganadora, a un segundo tiempo sin respuestas. Así lo pagó San Martín que en la primera caída como local del ciclo Monasterio, terminó perdiendo por 3-1 ante Defensores de Belgrano en una noche marcada por la irregularidad y la falta de reacción. Hizo un enorme primer tiempo y sacó ventajas, pero en el complemento nunca asimiló los golpes del rival y terminó confundido. De principio y hasta el mismo final, San Martín fue el dueño de todo en el primer tiempo. Con su postura de respeto absoluto por la pelota, buscando siempre el mejor camino, el equipo de Concepción fue llevando el partido a sus pretensiones. Presionó bien, generó y empezó a llegar. Primero con un remate del Pulpito González que Pietrobono controló. Luego, a los 11' con una salvada providencial de Moreira ante Arturia. San Martín era dueño de pelota, situaciones y trámite pero no llegaba al gol. Era más el equipo sanjuanino y recién a los 32' encontró el premio a todo lo que propuso. Ganó Arturia por la derecha, trajeron la pelota al medio, amagó Grahl y lo vio entrar a Bontempo por la izquierda muy libre. El capitán verdinegro metió el zurdazo y en el camino rozó en Levi para terminar descolocando a Pietrobono para abrir merecidamente el marcador en el Pueblo Viejo. Era justicia. Defensores no se había animado a más y recién en desventaja salió un poco. Aguirre fue lo más peligroso y pese a su soledad tuvo un par de contras preocupantes.

Con Monasterio como local, San Martín no había perdido en esta temporada hasta Defensores.

Pero en el complemento, todo se desmoronó demasiado rápido. Al minuto, una guapeada de Benítez se asoció con la torpeza de Villegas para un penal que Benegas cambió por empate. Ese fue el principio del fin para San Martín. Lejos de reaccionar, entró en zona de dudas y se expuso a la contundencia de Defensores que aprovechó todo lo que tuvo. Tanto que otra vez el Tanque Benegas a pura potencia definió ante Monllor para poner sorpresivamente 2-1 arriba al Dragón. Ahí, San Martín terminó de confundirse. Ya no hubo juego, ya no hubo lucidez. Fue ir al frente sin ideas, con poco sustento y exponiéndose al contragolpe visitante. Monasterio buscó esa reacción en los cambios pero no volvió el fútbol. San Martín fue ganas, sin orden, sin juego y eso le pasó factura. Tuvo una chance de empate en el final cuando Gordillo no pudo meterla pero en la contra siguiente Salto definió todo en Concepción para dejar al Verdinegro lejos de la punta, con una mezcla de sensaciones encontradas. Es que en una misma noche fue dos equipos. En un mismo partido tuvo dos caras y eso, lo terminó condenando.

Bontempo fue clave en el primer tiempo y abrió el marcador pero luego San Martín se nubló y lo pagó.

Agenda verdinegra

En la continuidad de la Primera Nacional, la próxima estación para San Martín será Río Cuarto para visitar el sábado desde las 13,30 a Estudiantes por la fecha 27. Luego, sin día confirmado aún, por la fecha 28, jugará en San Juan ante All Boys. En la jornada 29, habrá duelo de verdinegros cuando visite a Nueva Chicago en Mataderos. Ya en la fecha 30, será local en San Juan del San Martín tucumano en un partido decisivo. En la fecha 31, tendrá que visitar a Temperley y por la fecha 32 jugará en San Juan con San Telmo.