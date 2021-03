No fue una caída más. En este arranque de temporada, Atlético San Martín ya probó los tres resultados posibles: empezó ganando, luego empató y por último perdió. En estos tres primeros capítulos, más allá del desarrollo del partido contra Brown de Adrogué en el que mereció tal vez algo más, el equipo verdinegro fue desdibujando las certezas de identidad que en el ciclo de transición de noviembre del 2020 a enero de este 2021 logró consolidar desde sus números y desde su juego. Ese San Martín, muy similar a este San Martín, perdió sólo un partido cuando lo eliminó Estudiantes de Caseros. Fue un ciclo efectivo, sólido, contundente. Con victorias de visitante, triunfos y empates de local y un rendimiento defensivo que lo mostró con apenas un par de goles en contra en la serie regular. Los nombres no cambiaron demasiado, el esquema menos, pero San Martín parece no ser el mismo.

Solidez defensiva: Uno de los pilares de la enorme e intensa campaña en el Torneo de Transición fue su capacidad para defender: en 7 partidos recibió apenas un gol en el empate con Mitre de Santiago del Estero como local. Después y antes nada, excepto la serie final cuando Tigre le marcó un gol y luego Estudiantes de Caseros le hizo tres pero en los partidos definitorios. La estructura defensiva era ya señal de identidad y no pasó por otros nombres con Cozzani en el arco; Molina, Aguirre y Aruga como habituales laterales y el trío Alvarez, Hernández y Cosciuc para alternar en los dos puestos de la zaga central. Ya contra Rafaela en el debut sufrió dos goles y contra el Tricolor de Ardogué, dos más. Perdió esa solidez y terminó sufriendo un resultado que desde el juego nunca le fue tan desfavorable. Tal vez por ahí deba recomenzar esta etapa Ferrari: recuperando la solvencia defensiva. Faceta clave para cualquier ambición posterior. La línea de cuatro no se toca por elección y decisión. Los nombres, menos. Sólo falta recuperar la memoria.

Contundencia ofensiva: Este San Martín hizo 5 goles en este comienzo. Los cuatro a Rafaela y el de Brown de Adrogué. Esos números lo ayudan para contraponer a lo que había sido en ese Torneo de Transición. En ese período marcó 7 goles en 8 partidos pero cuatro de esos goles fueron para ganar: Chicago, Alvarado, Independiente Rivadavia y Brown de Madryn. Como que ese San Martín metía uno, defendía más que bien y no perdía. Esa faceta desapareció contra el Tricolor. Generó mucho, convirtió poco y lo terminó sufriendo. Los nombres no varían demasiado excepto la sensible ausencia de Gonzalo Berterame que aún no pudo debutar. Un volante clave, con llegada y gol. El resto, cambió poco incluyendo la presencia de Juan Cruz Villagra como atacante junto a Giménez primero y luego, apostando a Campana y Constantino. Esa cualidad de ser contundente era muy de aquel San Martín y hoy, este la extraña. La primera apuesta de esta temporada regular para Ferrari fue soltar más a Ruiz, adelantar de centro a Matías Giménez y ofrecer el desequilibrio de Villagra como componente explosivo. Contra Rafaela lo cambió con Campana y le dio resultados. En Puerto Madryn, el técnico repitió la propuesta inicial con el trío Villagra-Giménez-Ruiz y buscó respuestas en el complemento, sin resultados. Contra Brown de Adrogué, Ferrari insistió con su decisión y en el complemento, varío todo para poner Campana-Constantino como puntas, restrasando a Villagra y sustituyendo a Pablo Ruiz. No tuvo el resultado esperado pese a que pudo arrinconar por momentos a Martín Ríos. Material hay. San Martín tiene opciones ofensivas para recuperar esa contundencia que lo llevó a meterse en la pelea por el segundo ascenso en este mes de enero.

Pasaron apenas tres capítulos de esta nueva película en San Martín. Los actores parecen ser los mismos y el libreto no varió demasiado. Sólo se trata de repasar virtudes, corregir defectos y volver a ser ese mismo San Martín.

Dirige Llobet

El árbitro Fabricio Llobet será el juez principal del partido que el domingo desde las 16.45 jugará San Martín frente a All Boys en Concepción por la cuarta fecha de la Zona B. Lo acompañará como primer asistente Mariano Viale y como segundo asistente, Cristian Arregues. El cuarto árbitro será César Ceballo y el partido irá televisado por TyC Sports.