CHANCE. Martín Rivero la armó de izquierda a derecha y cuando tuvo el espacio metió el derechazo que se iría apenas besando el palo derecho del arco de Pedro Fernández.

Todo juega, hasta el rival. Y con todo eso junto, San Martín terminó siendo presa de la impotencia ante el aplicado modelo de Alvarado de Mar del Plata que le complicó el regreso a Concepción para terminar empatando sin goles en partido válido por la fecha 14 de la Primera Nacional. Es que entre las virtudes ajenas y los errores propios, San Martín se quedó con las ganas de sostener la marcha triunfal como local porque el rival lo estudió bien, le quitó por momentos la pelota y lo llevó a jugar otra cosa que no siente este modelo Verdinegro. Aún así, San Martín hizo méritos como para poder abierto el marcador pero no acertó en la resolución y eso, volvió a condenarlo. Porque en un partido tan parejo, haber acertado alguna de las chances que tuvo pudo haber sido la llave del éxito y no lo consiguió. La sorpresa Alvarado comenzó apenas arrancó el partido. Es que el Torito decidió salir a presionar a San Martín, le quitó espacios, le dividió la pelota y con eso, lo llevó a ser otro equipo. San Martín demoró en sacudirse y recién a los 11" pudo llegar al arco de Pedro Fernández con un remate de Penco que resolvió el arquero marplatense. Se quiso soltar el fútbol Verdinegro y a los 24" tendría otra chance con un tiro libre de Rodríguez Puch que se fue apenas besando el palo derecho. Parecía que lo podía encaminar San Martín para llevarlo a su mejor perfil, pero volvió a perder la pelota, Alvarado se le acomodó y a los 36" Chavez estrelló un remate en el palo izquierdo de Avellaneda para enmudecer a Concepción. Tenía que llegar el segundo tiempo para que San Martín repartiera cartas de nuevo. Era lo mejor.

En la segunda parte, aparecieron los cambios. Uno obligado, el de Aguirre por Molina en la defensa y más tarde la búsqueda de respuestas con los nuevos volantes externos. Se lo pudo llevar por delante San Martín, con más ganas que juego. Lo incomodó a Alvarado pero no acertó en el arco y eso sería su condena. Alvarez metió un zurdazo infernal que apenas rozó Fernández para desviarla, luego Giménez no resolvió como debía y eligió mal, más tarde Rivero metió un derechazo cruzado que se fue besando el palo. Eran las chances para destrabar un partido complejo y San Martín volvió a perdonar.

Polémica. A Penco le quedó alta, pero encaró, ganó y cuando se metía lo tocaron. El árbitro no vio penal.

ANTUÑA CRÍTICO

"No pudimos resolver bien"

La serie ganadora y goleadora de San Martín como local en este ciclo Antuña invitaba a terminar el sábado con festejos pero en el regreso al Pueblo Viejo, el empate sin goles no terminó de caer para nada bien en el cuerpo técnico. El entrenador Raúl Antuña fue más que crítico al analizar el partido: "En el primer tiempo, ellos nos manejaron la pelota mejor y eso lo pudimos corregir después con algunos retoques. En el complemento fuimos más entrega que nada y aun así creo que tuvimos las situaciones como para resolverlo. No lo hicimos bien y ante un rival que también juego, terminamos empatando un partido que necesitábamos ganar. No fuimos el equipo de otros partidos en San Juan. Nos costó, el rival nos estudió bien y volvimos a desperdiciar opciones en ataque. Ese es el punto que tenemos que resolver para poder conseguir puntos en un partido como este, muy parejo, que se define por esos detalles en la resolución de las jugadas. Pero todo sirve y este grupo asimila cada experiencia para poder mejorar siempre".