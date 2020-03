Sin solución. San Martín no pudo contra sus propias limitaciones y terminó perdiendo otra vez como local. Morón fue sencillo para aprovechar las falencias Verdinegras y lo castigó.

No hay respuestas. Este San Martín necesita un cambio y en ese trance, volvió a dar ventajas en la pelea por el ascenso. Esta vez, ante un rival que fue práctico, ordenado y contundente como el Deportivo Morón volvió a quedar en deuda y cayó por 2-0, alejandose de las posiciones de clasificación. San Martín, con varios cambios que decidió Garelli intentando refrescar la imagen dada ante Barracas Central, fue más intenciones que nada. Cardozo nunca pudo entrar en juego, Aguirre hizo lo que pudo pero colectivamente, el Verdinegro fue inofensivo a lo largo de toda la tarde. Y claro, el orden de Morón lo complicó apenas se animaron los del Gallito. Tanto que a los 20" en una contra furiosa, Fabricio Alvarenga cruzó todo el mediocampo y eligió ponerla allá abajo contra el palo derecho de un Ardente que nada podía hacer. Era el 1-0 sorpresivo que no hizo más que meter en más confusión a San Martín. Lo que quedó de primer tiempo fue para ver la impotencia sanjuanina.

En el complemento, Garelli empezó a mover el equipo con cambios. Adentro Ruiz, adentro Giménez pero la reacción no apareció. Intentó Gelabert desde su categoría pero no habían socios futbolísticos como para darle sustento a las necesidades sanjuaninas. Parecía que Morón lo cerraba con esa mínima ventaja pero San Martín volvió a darle más espacio y en la salida de un corner mal despejado, el recién ingresado Mauro Alonso dejó sin reacción a Ardente para poner el 2-0 definitivo. San Martín necesita cambiar de aire. Con Ferrari en la cancha, ese nuevo ciclo ya empezó a pedir espacio. Porque contra Morón no hubo reacción, no hubieron respuestas individuales y colectivas. Así, pelear por el ascenso se complica pero aún tiene tiempo para barajar y dar de nuevo.

Sin actividad

En concordancia con las medidas que se han dispuesto a nivel nacional y provincial por la pandemia del coronavirus, la dirigencia de Atlético San Martín decidió que todas las actividades de su fútbol amateur como Inferiores, Escuela y Fútbol Femenino quedarán suspendidas hasta nuevo aviso con el fin de evitar la propagación. Se restablecerán cuando las condiciones lo ameriten.