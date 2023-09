Los números no mienten y esta vez ayudaron a que el empate de local ante Agropecuario no fuera tan mal resultado para el Atlético San Martín. Y es que el Verdinegro vio pasar la gran parte de la fecha 34 con la grata novedad que el 1-1 del viernes lo terminó dejando adentro de la zona de Reducido y que el miércoles próximo, cuando juegue contra Almagro el partido pendiente de la fecha 33, podría afirmarse un poco más en ese grupo de los 8 primeros de la Zona A. Lo ayudaron los resultados ajenos que se dieron como el triunfo por 1-0 de Güemes de Santiago del Estero sobre Nueva Chicago y el empate 1-1 de Gimnasia de Mendoza como local ante Temperley. Mientras que el CADU venció por 2-1 a Brown de Puerto Madryn y aunque igualó la línea del Verdinegro en puntos no lo pudo desplazar de esa octava plaza. San Martín tiene por delante a Almagro y luego Brown en el Sur, en dos salidas que serán clave.

En otro de los partidos de este sábado, Flandria dio señales de vida para la permanencia venciendo por 1-0 a Almagro, próximo rival de San Martín este miércoles 20 desde las 15,30. La fecha se completaba en Isidro Casanova al cierre de esta edición con el partido entre Almirante Brown y Estudiantes de Río Cuarto.

Hoy, la fecha se completará con tres partidos. A las 16 en Mar del Plata, Alvarado será local de San Telmo, mientras que a las 17 en Paraná, Patronato recibirá a San Martín de Tucumán. Finalmente, a las 17,15 Deportivo Morón jugará ante All Boys. Libre quedó Defensores de Belgrano.