Llegó el final de la semana para el Atlético San Martín y si bien hoy habrá viaje vía aérea desde Mendoza para el plantel verdinegro, el entrenador sanjuanino no terminó de confirmar la formación que mañana visitará a Defensores Unidos de Zárate a partir de las 14. Con plantel casi completo después que Nicolás Pelaitay y Leonel Bontempo cumplieran sus sanciones, el entrenador César Monasterio se tomará su tiempo para elegir los once que irán por un resultado positivo en cancha de un rival que no ha perdido en lo que va de la Primera Nacional ante su gente. La vuelta de Bontempo sería concretar un nombre por nombre en la defensa, recuperando su lugar y relegando a Dante Álvarez que jugó ante Brown de Madryn. Un cambio casi cantado. En donde las variantes posibles implicarían hasta cambio de sistema es del medio para adelante. Con Pelaitay de vuelta, San Martín podría apostar a cuatro volantes y un mediapunta, mientras que si la decisión fuera mantener el medio que le ganó a Brown, seguiría con tres en el medio, enganche y dos puntas. El primer modelo sería con Borasi, Pelaitay, Blanco y Grahl en el medio, más Sebastián González de media punta y con Donato de delantero. El otro, sostendría a Ludueña, Blanco y Grahl en el medio, González de enganche y Borasi con Donato como puntas.

En tanto, se conoció la programación tentativa prevista para la realización de las fechas 18 y 16 de las zonas A y B, respectivamente, del campeonato de la Primera Nacional, a disputarse durante la última semana del mes de mayo.

En la fecha 18, la próxima, San Martín quedará libre y cerrará la rueda en la fecha 19 ante Flandria

Zona A, 18va. fecha: Viernes 26, a las 15.30: Gimnasia de Mendoza-Agropecuario de Carlos Casares. A las 21.30 (por TV): Estudiantes de Río Cuarto-All Boys. Sábado 27, a las 15.30: Güemes de Santiago del Estero-San Telmo, a las 17.05 (por TV): Almirante Brown-San Martín de Tucumán, a las 19.10 (por TV): Deportivo Morón-Temperley, Domingo 28, a las 15.30: Flandria-Defensores Unidos de Zárate. Domingo 28, a las 16: Patronato-Almagro. A las 16.30: Alvarado de Mar del Plata-Guillermo Brown de Puerto Madryn (en el estadio José M. Minella). Martes 30, a las 21.05 (por TV): Defensores de Belgrano-Nueva Chicago.