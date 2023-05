Fueron dos mazazos en el comienzo de cada uno de los dos tiempos y fueron demoledores. Atlético San Martín se quedó sin respuestas para resolver ese inicio difícil ante Agropecuario y lo terminó pagando con goleada por 4-1, aunque exagerada en los números. Pero al Verdinegro se le terminó muy pronto el plan de partido porque a los 5" ya perdía con ese primer gol de Passaglia y empezaba a jugar otro encuentro. Es que Agropecuario aprovechó ese madrugón para dejarlo sin la pelota en un gran tramo del primer tiempo y después, fiel a lo que la Primera Nacional reclama, se le replegó para lastimarlo de contra. San Martín lo corrió de atrás siempre. Nunca pudo meterse en el partido y apenas tuvo un par de llegadas en esa primera fracción: una inicial de Borasi y luego, una de Franco cuando ya lo perdía. Demasiado poco como para aspirar al empate en ese primer tiempo.

La última derrota de visitante había sido también 4-1 ante San Martín en Tucumán.

Pero lo peor se repetiría en el complemento porque después de un comienzo parecido con una chance para San Martín, Agropecuario duplicó su ventaja con Marcioni en una contra perfecta tras el obligado adelantamiento de las líneas del Verdinegro. Ese segundo golpe fue mortal. San Martín no podía sacudirse, seguía aturdido y para colmo sobre los 15" la fortuna le dio el golpe de gracia cuando Masuero venció en contra su arco para poner ya 0-3 abajo a un San Martín que luchaba por demostrar que no está tan lejos de ese Agropecuario como para perderlo así. Aparecieron los cambios, entró Ludueña, adentro Donato y a buscar ese descuento que llegaría en la parte final cuando quedaban menos de 10" de partido. Hubo algo de esperanza. Se encendió una ilusión pero en el final, en tiempo agregado, Diellos decoró un marcador algo exagerado para el local.

Fue castigo y lección para aprender en San Martín. La ilusión de estar en la punta se fue en una caída inesperada en las cifras. Agropecuario no está tres goles por encima del Verdinegro, eso está más que claro. Pero esta vez, faltó respuesta en un San Martín al que los golpes iniciales lo llenaron de demasiadas inseguridades. Era partido complejo. Difícil, contra uno que apuesta al ascenso pero nunca para perderlo por esa diferencia exagerada.

Una lección de realidad en una categoría que no perdona nada. San Martín arrancó mal y no pudo cambiarlo. Agropecuario aprovechó todo lo que tuvo a favor y lo resolvió con un margen que no es real.

> El 15, contra Brown en el Pueblo Viejo

Será una semana larga para la recuperación en San Martín ya que el próximo juego por la fecha 16 de la Primera Nacional será el lunes 15, a las 21 en el esperado regreso al Pueblo Viejo tras los trabajos de resembrado del campo de juego del estadio Hilario Sánchez. San Martín cambió localía en la jornada 14 recibiendo a Almagro en el Bicentenario de Pocito y se especuló con que ante Brown de Madryn iría en ese mismo escenario, pero finalmente se confirmó que será en Concepción.

EL RESTO DE LA ACCIÓN

Chicago, sorprendido por Güemes

Victoria. En Mar del Plata y por la Zona B, Aldosivi derrotó a Racing de Córdoba tras un comienzo en falso.

Se jugó parte de la fecha 15 de la Zona A en la Primera Nacional y Güemes de Santiago del Estero protagonizó una de las sorpresas del sábado al vencer por 2-1 a Nueva Chicago, en Mataderos, en el partido que marcaba el regreso del Torito a su estadio tras la suspensión. Agustín Bellone y Casa marcaron para los Gauchos dirigidos por Walter Perazzo. Obregón había puesto a Chicago en ventaja, inicialmente.

En otro de los partidos de este grupo, San Telmo y Alvarado compartieron su flojo presente al igualar 1-1. Lo ganaba el equipo de Mar del Plata con el gol de Ihitz pero en el descuento, Bondancer empató para el local. Al cierre de esta edición, en Río Cuarto se enfrentaban Estudiantes y Almirante Brown.

Hoy Temperley-Gimnasia, Brown-Defensores y San Martín-Patronato.

En la Zona B, Ferro Carril Oeste le dio un duro golpe a Tristán Suárez al golearlo por 4-2 como visitante. Arena en dos ocasiones, Mendive en contra y Díaz marcaron los goles del Verdolaga, descontando Nuñez y Coniglio para el Tambero. Mientras que en Mar del Plata, Aldosivi venció por 3-1 a Racing de Córdoba. Pereyra de penal, Guanini y Claudio Riaño marcaron para el Tiburón que dirige Tete Quiroz, descontando Coronel de penal, para los cordobeses. Al cierre de esta edición y por este grupo, el puntero Chacarita Juniors recibía a Gimnasia de Jujuy en su estadio de San Martín.