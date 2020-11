El coronavirus fue absolutamente demoledor para todos. El fútbol, no quedó indemne y en el interior de San Juan, tal vez el impacto fue mayor. Sabida es la trascendencia que tienen los clubes en cada departamento y en Iglesia, San Martín de Rodeo decidió paliar su obligada inactividad con obras. Pequeñas grandes mejoras que le cambiaron la cara y ahora espera un 2021 distinto, para ofrecerlo a sus hinchas. La refacción, la ampliación y la pintura de la tribuna principal, el resembrado del campo de juego y la instalación de una red de riego por aspersión en la nueva cancha auxiliar son los objetivos ya concretados que muestran con orgullo. Roly Montaño es el presidente y se llena el pecho contando cómo decidieron junto a la comisión, priorizar las obras. Hasta hoy, el costo está rozando los 250 mil pesos y ese monto se compone de los dos subsidios departamentales que destinó la municipalidad de Iglesia para que los clubes hagan obras. La exitosa presencia en los Federales de AFA, la Copa de Campeones y varios aspectos más le permitieron a San Martín tener sus cuentas al día, con un pequeño superávit que junto al PESID (mediante la Secretaría de Deportes) les permitió costear sus gastos operativos y destinar los subsidios a las obras. "La tribuna principal fue ampliada a una capacidad de 2.200 espectadores agregándole varios escalones. Además al club hacía tiempo que no se lo repintaba y hoy todo quedó uniforme", contó un entusiasmado Montaño. Pero no se quedaron en eso: "Sin actividad de entrenamientos ni partidos, la decisión fue mejorar el piso del campo de juego. Tenemos riego por aspersión y el resembrado fue total teniendo hoy una carpeta a la altura de los clubes que vimos cuando nos tocó pasar por los Federales. Ya hemos adquirido ahora la cañería para la instalación de la red de riego en la nueva cancha auxiliar que nos permitirá tener lugar específico para las Inferiores", agregó el directivo. En el Verdinegro, además de fútbol y de la pileta de natación que es utilizada por los socios del club y los asociados a UPCN y AOMA, ahora están apuntando a ampliar la propuesta deportiva y social: se viene el hockey sobre césped femenino. Además, la chance de sumar el futsal y de otros deportes sigue latente.