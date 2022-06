Era hora. Ganar de visitante era materia pendiente y en esta marcha ascendente, la estación Santiago del Estero terminó con victoria para el Atlético San Martín. Con un gol de Matías Giménez y una sólida producción colectiva, el Verdinegro le ganó a Mitre y se acomodó en zona de Reducido. Un domingo redondito para los dirigidos por Antuña que pudieron sacarse de encima esa espina de no poder festejar un triunfo lejos de San Juan, pero además consolidaron una propuesta futbolística que prioriza el respeto a la pelota siempre y una vocación ofensiva innegociable sea donde sea.

De principio a fin, San Martín fue más que Mitre. Salvo esos primeros minutos en los que los santiagueños intentaron presionarlo, el Verdinegro se afirmó a partir del enorme trabajo de Rivero en el medio y con eso adormeció la iniciativa local. Llegó el minuto 25 y Matías Giménez ratificó su tremendo momento al marcar el gol sanjuanino que sirvió para consolidar la propuesta de un San Martín cada vez más convencido de lo que quiere y de cómo lo intenta. Con orden, con concentración, fue llevando a Mitre a su juego y lo terminó dominando con justicia en ese primer tiempo.

Al Pie. Damián Lemos engancha y sale jugando ante la marca de Alessandroni.

En el complemento, San Martín demostró con toda autoridad que el partido no se le podía escapar. Con un gran trabajo de sus volantes ofensivos, más el respaldo de Lemos y Rivero junto a la solvencia de Botinelli desde el fondo, el conjunto Verdinegro siempre supo cómo jugarlo. Creció en el manejo el Pulpito González, Ramírez también se soltó con criterio y llegarían un par de ocasiones en los pies de Tomás Fernández que pudieron haber sentenciado antes la historia. En la primera, le ganó el achique del arquero Ledesma cuando había quedado mano a mano y después, en el rebote, no tuvo espacio para resolverlo.

Mitre quiso y no pudo. Jamás pudo poner a San Martín contra las cuerdas y Avellaneda terminó siendo espectador de lujo para ver cómo la solidez de San Martín se encaminaba a la victoria. Esta vez, no se podía escapar como pasó en Mendoza ante Maipú. Esta vez, esa materia pendiente que era no poder ganar de visitante tenía que resolverse. Y así fue nomás. Con los cambios, Antuña terminó de cerrar la historia para dejar a este San Martín más embalado que nunca. Se viene Sacachispas el próximo domingo y para San Martín, todo es optimismo. Ganar afuera era deuda y la saldó. Con eso, el camino cambia.

El resto de la jornada 21



Con cuatro partidos, hoy se completará la fecha 21 de la Primera Nacional. Mientras que ayer se jugaron 9 partidos, destacandose el triunfo de Riestra 1-0 ante Almagro. En el Sur, Deportivo Madryn venció 2-0 a Almirante Brown, mientras que en Mendoza, Maipú igualó 1-1 con All Boys. Santamarina fue sorpresa al vencer por 2-1 a Agropecuario en Carlos Casares, mientras que en Río Cuarto, Estudiantes goleó 4-1 a Dálmine. En Mendoza, Independiente Rivadavia goleó también por 4-0 a San Telmo y Tristán Suárez hizo lo mismo con Atlético Rafaela. Al cierre jugaban San Martín-Brown (M) en Tucumán.