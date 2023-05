Es el momento de saber para qué está. Un examen de autoridad para un Atlético San Martín que revirtió ya un comienzo dubitativo en la Primera Nacional y hoy, de la mano de César Monasterio, es uno de los líderes de la Zona A por méritos propios. Por eso hoy, cuando a las 15.30 visite a Agropecuario en Carlos Casares, el Verdinegro se probará a sí mismo cuál es su exacta realidad para aspirar a grandes cosas en esta temporada. No será sencilla la aventura. El Sojero tiene los mismos puntos y las mismas ambiciones, por lo que será partido bisagra en la campaña de ambos.

En San Martín, la serie triple de victorias no sólo sirvió para ponerlo arriba en las posiciones, sino que afianzó la idea de Monasterio desde lo futbolístico y retempló el ánimo de un plantel que encontró desde lo colectivo varias respuestas a los interrogantes que se agrandaron tras ese inicio en falso. Para confirmar este presente sólido y sin dudas, el Verdinegro repetiría los mismos once que golearon a Almagro en el Bicentenario, con la novedad que el delantero Matías Donato se recuperó y está a disposición del técnico tras la ausencia en la fecha anterior. Así, con el mismo sistema, San Martín iría con Monllor en el arco, Molina, Masuero, Aguirre y Bontempo en la defensa. Borasi, Blanco, Pelaitay y Grahl en el mediocampo, Sebastián González más adelantado y de punta, Nicolás Franco.

Enfrente y con un plantel armado para pelear donde hoy está, Agropecuario irá por la recuperación tras la caída de la semana ante Defensores Unidos. El técnico Gabriel Gómez -ex Independiente Rivadavia- no tocará más que lo necesario en una formación que tiene nombres con recorrido en la Primera Nacional como Mondino en la defensa, Damián Lemos en el mediocampo y Diego Diellos en el ataque. En el sistema, nada especial con el plus de ser locales que potencia todo en esta categoría. Un equipo para respetar que está en la misma línea que San Martín.

San Martín rinde examen lejos de San Juan. En Carlos Casares, el Verdinegro empezará a demostrar sus ambiciones para la temporada. Viene dulce, sólido y ganador. Hace tres fechas que no pierde después del cachetazo de Tucumán. Hoy puede ser el día para terminar de confirmar lo que quiere.

Al Pueblo Viejo

Después de las especulaciones que se generaron a partir del resembrado del campo de juego del estadio Hilario Sánchez, San Martín volverá a ser local en el Pueblo Viejo el próximo lunes 15 cuando reciba a Brown de Puerto Madryn por la fecha 16 de la Primera Nacional. Posteriormente, será visitante de Defensores Unidos en Zárate por la fecha 17 y en la jornada 18 quedará libre.

Ganó Almagro

Abriendo la fecha 15 de la Zona A, Almagro se recuperó de la caída ante San Martín venciendo como local por 3-1 a Flandria. Ferreira, Schonfield y Cuello marcaron para el Tricolor, descontando Comachi. Al cierre de esta edición jugaban All Boys-Morón. En tanto hoy jugarán Chicago-Güemes (SdE), San Telmo-Alvarado a las 15,30. Y a las 19.40 Estudiantes (RC)-Alte Brown.