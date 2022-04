Tuvieron que pasar casi 40 días, tres salidas y varios viajes para que San Martín volviera a sumar afuera de San Juan. De aquel 1-1 contra Güemes en Santiago del Estero del 27 de febrero pasado, mucho pasó en la historia del Verdinegro que por primera vez en el ciclo de Raúl Antuña como entrenador, logró rescatar un punto en la tercera salida con el Purruco al frente, al igualar sin goles con el Deportivo Morón por la fecha 11 de la Primera Nacional. No fue un partido atractivo, de enorme nivel futbolístico, pero sirvió para que San Martín mostrara otro equilibrio en la cancha para no sufrir lo que vivió ante Flandria hace quince días atrás. Esta vez, la versión del Verdinegro trató de no ser tan vertical y buscó en los pies de Ruiz y de Rodríguez Puch la tenencia de la pelota. Morón fue ganas y más ganas, sin demasiadas ideas. En el primer tiempo, con muy pocas llegadas, la mejor fue de San Martín que con un cabezazo de Jonathan Botinelli rozó el travesaño.

En el complemento, con la necesidad de ir a buscarlo por parte de Morón, los espacios que quería San Martín nunca pudieron ser explotados. Recién en el tramo final, una llegada de Ignacio Antonio tras un centro de González pudo ser el gol sanjuanino pero salvaron en la línea. En defensa, no hubieron demasiados sobresaltos para Avellaneda que resolvió con simpleza un par de centros que un Morón ya desesperado metió para tratar de resolver un partido que nunca le fue cómodo.

Y así, San Martín pudo cortar esa adversa racha desde febrero cuando empató en Santiago. Las caídas con Belgrano, Almirante Brown y Flandria le restaron valor a las goleadas como local. Apareció ese equilibrio que tanto necesitaba este Verdinegro para empezar a jugar a otra cosa.

Goleó Madryn

Deportivo Madryn, próximo rival de San Martín el sábado venidero en San Juan, goleó por 4-1 a Atlanta. Mientras que Temperley igualó sin goles con Chaco For ever. En otro de los partidos, Flandria y San Telmo terminaron 3 a 3; en tanto que Villa Dálmine y Güemes de Santiago del Estero empataron sin goles. Finalmente, de visitante, San Martín de Tucumán goleó 4-1 a Ferro.