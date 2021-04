Historia. Esa es la que quiere escribir Atlético San Martín en una nueva presentación en la Copa Argentina de Fútbol. El Verdinegro, que nunca pudo poner un pie en los Octavos de Final de este certamen que fue ganando prestigio y competitividad, jugará hoy desde las 21,15 con uno de los grandes del país, Racing, en cancha de Arsenal en la llave correspondiente a los 16vos de final. Será al todo o nada para San Martín que avanzó a esta instancia tras eliminar a San Martín de Tucumán. Nunca antes, el conjunto del Pueblo Viejo pudo meterse entre los 16 mejores equipos de la Copa Argentina y hoy está frente a esas oportunidades que no se dan tan seguido pero que le exigirá aplicación total, el partido perfecto.

Anticipando eso, el técnico Paulo Ferrari podrá repetir formación por primera vez en lo que va del año 2021, síntoma de que va recuperando el perfil de equipo con todo lo positivo que eso implica. El posible regreso del capitán Nicolas Pelaitay parece haber quedado en el suspenso y todo indica que Cristian Sánchez seguirá siendo titular en el mediocampo, dotándole de otro perfil al juego sanjuanino en esa zona. El resto, sin variantes. Con la solidez e incidencia que tiene Juan Pablo Cozzani en el arco más el rodaje de una defensa que está tratando de recuperar solvencia tras las dos derrotas como local en la Primera Nacional: Molina, Alvarez, Hernández y Aguirre ya salen de memoria en el fondo verdinegro. En el medio, Rivero por derecha y Ruiz por izquierda serán los volantes externos y todo indica que Maxi González junto a Sánchez irán por el centro, cada uno con sus características. En el ataque, la fórmula elegida es la Giménez-Campana, quienes comenzaron contra Dálmine el sábado pasado y luego fueron sustituidos por la dupla Villagra-Rescaldani. San Martín pone lo mejor, repite equipo y apuesta a lo que tiene.

Del otro lado, el triunfo en el clásico de Avellaneda contra Independiente por 1-0, con el gol de Enzo Copetti tras el polémico penal en el final del partido, renovó el aire de Racing, que venía de la derrota contra Godoy Cruz (4-2) en el Cilindro y el empate ante River. Con ese envión, la "Academia" intentará saldar la deuda pendiente con la Copa Argentina donde fue eliminado por equipos de categorías inferiores en las últimas tres ediciones: Olimpo en 2017, Sarmiento de Chaco en 2018 y Boca Unidos de Corrientes en 2019.

Además, el equipo de Juan Antonio Pizzi sufrió para pasar a esta instancia y recién sobre el final pudo dar vuelta el partido contra Sportivo Belgrano (3-1). Este partido será el inicio de una seguidilla para Racing ya que después visitará a Arsenal, el domingo por la Copa de la Liga, y luego viajará a Uruguay para el debut en la Libertadores, que será el miércoles próximo contra Rentistas. Por este motivo, Pizzi todavía no confirmó el once ya que además de las bajas, por coronavirus y lesiones, el equipo tuvo un gran desgaste en el clásico jugado bajo una intensa lluvia. Ignacio Piatti, Alexis Soto, Leonardo Sigali, Darío Cvitanich seguirán afuera y Leonel Miranda está en duda por un traumatismo en la rodilla izquierda. El que podrá reaparecer es el lateral derecho Ezequiel Schelotto, quien se perdió los últimos tres partidos por una lesión muscular, aunque ocupará un lugar en el banco de suplentes y en esa posición reaparecerá Iván Pillud. Para Racing, en esta instancia, no hay margen de error.



Antecedente

El 27 de julio de 2014, la Academia se impuso por 1-0 en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis. Marcos Acuña anotó el único tanto del triunfo ante el Verdinegro, en un encuentro que dio inicio a la segunda etapa de Diego Milito como jugador del club.