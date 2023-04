A partir de las 16.30 horas, en el predio Emmanuel Mas, San Martín será local de López Peláez, buscando sumar una victoria que le permite alcanzar en la punta del Oficial "Torneo de Iniverno" a San Lorenzo de Ullum.

El Verdinegro tiene la gran posibilidad ante el club que se encuentra en mitad de tabla con 17 puntos.

En tanto, ayer se disputaron dos encuentros solamente ya que debido a las intensas lluvias en el país, se postergaron tres encuentros para mañana: Villa Obrera vs Carpinteria, Unión vs Juventud Zondina y Aberastain vs Alianza.

Mientras que Trinidad sumó el domingo un buen triunfo (3-2) sobre Recabarren, que sigue en el fondo de la tabla de posiciones.

En tanto, Atenas se hizo fuerte de visitante superando 3-1 a Juventud Unida y así el Mirasol también se prende.