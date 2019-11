Tres victorias consecutivas y el envión anímico de haber escalado a posiciones de privilegio en la Zona A no parecen ser suficiente en el camino de Atlético San Martín dentro de la Primera Nacional y es que hoy, desde las 17 en Puerto Madryn, su visita a Guillermo Brown puede entregarle clasificación a la Copa Argentina 2020 si es que el resultado propio es bueno y lo ayudan otros resultados. Por eso, no será un partido más. Será un choque marcado por todo el plus que está en juego, sabiendo que la racha positiva se potenciará aún más.



Si San Martín gana, deberá esperar que Alvarado o Deportivo Morón no sumen de a tres o que Estudiantes de Río Cuarto pierda. Si alguna de las tres cosas ocurre, San Martín de San Juan clasifica a la Copa Argentina. Si empata, deberá esperar que Deportivo Morón pierda. Si esto ocurre, San Martín clasifica a la Copa Argentina. Si pierde, deberá esperar a la próxima fecha para clasificarse. En lo futbolístico y con la serie positiva como bandera, en San Martín no se esperan grandes retoques tácticos ni tampoco en los nombres. El regreso de Gonzalo Prósperi en el lateral derecho tras su desgarro en reemplazo de Rafael Barrios que llegó al limite de amonestaciones es el único cambio ya asegurado por Grelak, aunque en el mediocampo no está decidido si vuelve Gelabert de entrada o si Bravo se recostará metros más atrás para darle lugar como único punta en el modelo a Humberto Osorio. El resto, igual con la dupla Jerez Silva y Fernández en la contención más la presencia por los costados de Ramírez y de Giménez para el desequilibrio.



Del otro lado estará Brown que viene de cumplir fecha libre y antes de eso, se había hecho fuerte en Madryn venciendo al golpeado Belgrano. El técnico Marcelo Broggi le dará continuidad a esa misma alineación, destacándose Facundo Pumpido, ese delantero que pasó por la vida de San Martín en algún momento. No será un partido más para San Martín. Un a excursión en el Sur que puede ser decisivo para su futuro inmediato y para apuntarle al 2020 con otros ojos.



En tanto San Martín de Tucumán, puntero de la Zona B, con 11 fechas sin derrotas, intentará alargar su gran momento cuando reciba a Instituto de Córdoba. El cotejo se jugará desde las 18. También jugarán: Villa Dálmine-Gimnasia de Jujuy (B), a las 17, Ferro-Morón (A) e Independiente Rivadavia-Platense (A), desde las 20.



De local



Para San Martín, el próximo capítulo en esta campaña será el lunes 2 de diciembre cuando reciba a Alvarado de Mar del Plata en partido válido por la fecha 15 de la Primera Nacional, tal vez ya metido en la Copa Argentina 2020 si hoy suma en Madryn.