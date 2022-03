Dicen que siempre, los cambios son necesarios. Que se generan a partir de la necesidad de recuperar lo perdido, de volver a ser. Y en este trance está Atlético San Martín que en el amanecer de la temporada de la Primera Nacional, decidió volver a empezar y hoy desde las 17.30 irá por el primer paso cuando reciba a Villa Dálmine por la sexta fecha de la máxima categoría del ascenso argentino. Será el estreno para Raúl Antuña como entrenador interino, pero sustentado por todo su recorrido en el club y respaldado por nombres como los de Rodolfo Rodríguez y Alejandro Schiapparelli.

No será un partido más porque las necesidades de San Martín pasan por todos lados: estadístico, futbolístico y anímico. Todo junto, obligando a buscar el triunfo como el primer bálsamo para relanzar la campaña que se venía cayendo a pedazos con las dos últimas ante Riestra y Belgrano, consecutivamente. Ese tobogán se llevó el ciclo de Villalba y como solución inmediata, la dirigencia apostó al interinato con sangre verdinegra. El respaldo, lo tienen. Ahora, las respuestas deberán salir de los futbolistas.

En ese plano, en una semana que apuntó más que nada a la recuperación anímica, San Martín volverá a poner en cancha un esquema clásico con dos líneas de cuatro y dos puntas, pero tal vez la parte más sustancial de sus cambios pase por los nombres con la titularidad por primera vez en la temporada de Pablo Ruiz, uno de los generadores de juego que San Martín extrañó. De atrás para adelante, en defensa reaparecerá la línea de cuatro con los regresos de Pablo Aranda y Dante Álvarez por los costados, además de la continuidad de Matías Escudero como central acompañando al capitán Jonathan Botinelli. En el medio, el dúo Rivero-Lemos no se mueve, mientras que por los costados irá además de Ruiz, Tomás Fernández por la derecha. Y finalmente, en el ataque, ahora si Matías Giménez de punta decidido junto al goleador, Sebastián Penco.

Sin misterios, simple. Apelando a lo que necesita para recuperar confianza y autoestima, San Martín intentará volver a ser contra un rival que no arrancó mejor en la temporada. El Violeta de Marcelo Franchini viene de empatar como local y en cinco fechas, no ha podido ganar todavía. Con tres empates y dos derrotas, Villa Dálmine está apenas un punto por debajo del Verdinegro, demostrando el flaco presente que hoy lo castiga. Necesita puntos, juego y definiciones tanto como San Martín por lo que no podrá especular demasiado en el Hilario Sánchez, abriendo otro panorama en un partido con demasiadas cosas en juego para ambos.

CONTINÚA LA FECHA

Brown y Riestra no quieren aflojar

Iguales. En Villa Crespo, Atlanta no pudo con Almirante Brown en uno de los anticipos de la fecha 6.

Brown de Adrogué, que recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, y Deportivo Riestra, visitante de San Telmo, procurarán sumar una victoria para llegar a lo más alto de la tabla de la Primera Nacional cuando hoy continúe con siete cotejos la sexta fecha. Brown jugará en Adrogué a las 15.05 (por TyC Sports) ante Estudiantes de Río Cuarto, con el arbitraje de Sebastián Bresba, mientras que Deportivo Riestra visitará en la Isla Maciel a San Telmo, desde las 16, con Rodrigo Rivero como referí. Los encuentros de hoy se completarán con Atlético de Rafaela-Temperley; 20, Tristán Suárez-Nueva Chicago y Agropecuario-Deportivo Maipú y 21.10 (TyC), Instituto-Quilmes.

Brown suma tres triunfos y dos empates, sabe el libreto a la perfección con los años que lleva en el cargo su entrenador Pablo Vicó y juega sin la presión que tienen los "grandes" de la categoría que tienen como mandato el ascenso.

Estudiantes suma dos derrotas consecutivas y tras caer de local ante Defensores de Belgrano renunció el DT Seferino Flores y mañana será el nuevo entrenador Marcelo Vázquez, quien lo llevó al Nacional proveniente del Federal.

Riestra también ganó tres y empató dos, con apenas un gol en contra en cinco fechas, una muy buena campaña del equipo de Guillermo Duró, un impensado habitante de los primeros puestos. San Telmo llega entonado a este compromiso tras lograr en la fecha pasada su primera victoria ante Güemes en Santiago del Estero.



Anticipos

En los partidos que abrieron la fecha 6, Sacachispas derrotó como local por 3-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza con goles de Obregon, Giacomini y Perales en contra. Mientras que en Villa Crespo, Atlanta igualó 1-1 con Almirante Brown, próximo rival de San Martín con goles de Fernando Pedrozo y José Luis García, respectivamente.