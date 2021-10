No alcanzó. Cristian Sánchez ingresó desde el banco y renovó los aires en el ataque de San Martín pero no alcanzó. El Verdinegro empató en Concepción y ese punto lo dejó muy lejos de la pelea.

No hay caso. San Martín dejó pasar una chance única que hubiese renovado sus esperanzas de acercarse a la pelea. Pero no hubo triunfo ni milagro y con eso, esas expectativas parecen alejarse cada vez más. Es que el Verdinegro igualó 1 a 1 ante Deportivo Morón en un encuentro válido por la 28va fecha del torneo de la Primera Nacional y que marcó el retorno de los hinchas a las tribunas después de 19 meses.

Ese aliento de sus hinchas desde las tribunas, no terminó con premio en Concepción, a pesar que el equipo de Luigi Villalba hizo todo lo que tuvo a su alcance para vencer al Gallito. Ese primer tiempo fue muy pobre desde lo futbolístico, San Martín nunca encontró los espacios ni la forma de romper el esquema de la visita. En una tarde ventosa, el Verdinegro intentó aprovechar que tenía el viento a favor y antes de los 3 minutos, Prósperi probó con un remate casi de área a área que se fue apenas por encima del travesaño cuando Galván, el arquero de la visita, estaba adelantado. San Martín intentaba y a los 11 tras un tiro libre del "Mudo" Ruiz, Alvarez la empujó al fondo de la red pero se lo anularon por off side. Ese envión de San Martín se fue desvaneciendo y el partido entró en un pozo, porque el juego fue malo, ninguno mostró generación y el juego estuvo lejos de los arcos. Recién a los 28 Morón apuró. Fue un tiro libre al punto penal, Cristian Paz remató pero la pelota dio en el travesaño, pegó en Cozzani y se fue afuera. Se salvó San Martín que no daba respuestas.

Impotencia. Gonzalo Ramírez lucha una pelota ante el defensor visitante. El entrerriano fue de arranque ayer y si bien intentó, nunca pudo desequilibrar en el ataque.

En el complemento el trámite cambió desde el inicio mismo. Iban apenas 3 minutos cuando Morón aprovechó una equivocación en el fondo de San Martín. Gastón González remató cruzado dejando sin chances a Cozzani. El 1 a 0 cayó feo en el Verdinegro que no lograba salir de su campo por la presión de su rival y que obligó a Villalba a mover rápido el el banco: adentro Sánchez y Vera. El tándem le dio resultados al DT porque a los minutos entre los dos fabricaron una buena jugada por la izquierda, Sánchez metió un centro que no llegó a conectar Rescaldani. Era una señal de recuperación en San Martín que motivado por el empuje de su gente fue. A los 23, tras un tiro libre, Rescaldani casi convierte pero la sacaron al córner y desde allí vino el gol. Ejecutó Ruiz desde la derecha y por el segundo palo Rescaldani de cabeza, esta vez no falló y marcó el 1-1 que renovó esperanzas. El local pasó a jugar con línea de tres atrás y se jugó a todo o nada. Lo tuvo a los 26 Ruiz pero se la sacaron con lo justo y a los minutos otra vez tras un córner, el travesaño le negó el gol a Álvarez. La cuota de suerte no estaba del lado del Verdinegro. Morón, en tanto, solo tuvo a los 38 su chance con un remate de González que obligó a la estirada de Cozzani para salvar su arco. El final fue todo de San Martín que a puro corazón, probó con Rescaldani, con un remate de Villalba y con otro de Berterame pero no hubo forma. San Martín quiso pero no pudo. El regreso de sus hinchas no fue el esperado, fue con un punto que poco sumó y que comprometió sus aspiraciones de pelear por algo.

No levanta. El plantel de San Martín lamentó el empate. Mostró actitud pero no alcanzó para vencer al Gallito bonaerense.

Barracas ganó y trepó a la punta

Barracas Central venció ayer a All Boys 2 a 1 con dos tantos en el tiempo agregado y regresó a la punta de la Zona B de la Primera Nacional, acompañado por sus hinchas en el "Estadio Claudio Tapia", en un partido de la 28va. fecha.

El "Albo" ganaba desde los 22 minutos con tantos de Axel Rodríguez y con esa ventaja llegó al límite del tiempo reglamentario pero el local tuvo una gran reacción para revertir el marcador con tantos de Bruno Cabrera y Mauro Albertengo a los 91 y 95 minutos. Barracas volvió a ganar después de cinco fechas, se recuperó de la pasada derrota ante Instituto de Córdoba (0-1) y trepó a la punta, favorecido por la caída de Atlético Güemes de Santiago del Estero, el viernes, en su visita a Villa Dálmine. El "Camionero" quedó al frente de la Zona B con 45 puntos, uno más que los santiagueños, cuando restan seis fechas para terminar la fase regular. Los ganadores de las dos zonas jugarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional del Fútbol (LPF) y los equipos ubicados entre el segundo y cuarto lugar se enfrentarán en el Reducido por la promoción restante. En tanto que Brown de Madryn y Tristán Suárez igualaron 0 a 0. Hoy a las 11 jugarán Independiente Rivadavia ante Instituto y a las 15, Brown de Adrogué de Ferro Carril Oeste. Mañana a las 15 cerrarán Defensores de Belgrano-Santamarina.

Por la Zona A, Tigre sufrió un duro golpe en su pelea por terminar en el primer puesto de la zona A al perder de visitante con Estudiantes de Buenos Aires, 2 a 1. Además, Maipú venció por 2 a 1 a Chacarita.