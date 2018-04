Hay partidos que tienen su propia historia. Singulares por lo que generan, por lo que proponen y por lo que definen. Y hoy -a partir de las 13,15- Atlético San Martín volverá a recibir en el Pueblo Viejo a Huracán, en partido por la fecha 22 de la Superliga, sabiendo ya que su permanencia está asegurada pero que debe apuntar a engordar el promedio para el próximo campeonato. Como plus, el partido contra El Globo será el estreno en Concepción del nuevo entrenador Walter Coyette, quien arrancó su ciclo con un empate en Santa Fe.



Pero dentro de todo este panorama que parecía tranquilo y con todo en orden, la convulsión para el campamento Verdinegro llegó con la negativa del goleador Claudio Spinelli de ser parte del equipo ya que al trascender la intención del club de hacer uso de su opción, el futbolista de Tigre habría decidido no jugar. Esta bomba traerá novedades pero lo concreto es que hoy no estará en el ataque y cuando parecía equipo ya confirmado, Coyette debió modificar y Facundo Barceló parece ser su reemplazante. Así, San Martín irá con la misma defensa manteniendo a Aguilar, Escudero, Vega y Olivera, mientras que el dibujo del medio repite a Alvaro Fernández, Marcos Gelabert y Claudio Mosca y en el ataque con la baja de Spinelli, el modelo no se toca y si bien podría ir Barceló, a sus costados estarán Carabajal y Maná.



Enfrente estará el Huracán de Alfaro que se hizo práctico y hoy está apenas un punto por debajo de San Martín en los promedios, sabiendo que no puede regalar nada de nada.