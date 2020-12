Intenso. Gonzalo Berterame intenta impedir la salida de Acuña, uno de los defensores de Barracas. San Martín fue más en el complemento pero no le alcanzó para volver a ganar en San Juan.

Un San Martín en el primer tiempo, otro San Martín en el complemento. Esta síntesis condensa la producción del Verdinegro en su segunda presentación en la Fase Reválida de la Primera Nacional. Esa dualidad le terminó costando no haberle ganado a un Barracas Central que fue aplicado todo el partido pero que en el complemento, sólo aguantó a San Martín para terminar llevandose un empate sin goles. Párrafo aparte para el juez Diego Ceballos que en dos polémicas decisiones privó al conjunto de Ferrari de la opción de dos penales a favor, con las infracciones a Bruno Rodríguez y a Matías Giménez, cuando se moría el partido.

Pero en el análisis de lo que fue la sensación amargo de San Martín de no haber podido ganar otra vez como local hay que empezar por el pobre primer tiempo del equipo sanjuanino. Desde lo colectivo fue sólido pero desde lo futbolístico nunca encontró la manera de romper el cerco que le propuso Barracas y su orden. A los 10" entusiasmó San Martín con un zurdazo de 25 metros de Lucas Campana que el arquero Monllor sacó al corner. Fue la única de peligro del Verdinegro porque después se diluyó en intentos largos, sin volumen de juego y facilitando la defensa visitante. Barracas tuvo las suyas en ese primer tiempo: un cabezazo de Estigarribia que se fue apenas desviado y luego una salvada providencial de Aruga cuando se aprestaba a definir Buter.

En el complemento hubo reacción desde el técnico Ferrari. Adentro Pablo Ruiz y con su ingreso, la dosis de juego que necesitaba el equipo para jugar de otra forma. Así, creció el tándem Molina-Berterame por la derecha y llegó más alimentación para Giménez y Campana. A los 15" Campana tuvo el gol tras un centro de Molina pero su cabezazo fue a las manos de Monllor. San Martín era otro. Se vino encima de Barracas y Ruiz tendría su chance pero no pudo. Siguió llegando el Verdinegro. Ahora, ya tenía fluidez y presencia ofensiva pero no contundencia para acertar alguna de las que generó. Pasó un par de sobresaltos con errores no forzados que casi cuestan el gol de Barracas como cuando Hernández no controló bien un saque lateral y Buter quedó mano a mano con Cozzani.

Pero San Martín había despertado en esta segunda parte y quería ganarlo. Apuró, apretó, fue a buscarlo y generó las ocasiones. Se jugó Ferrari con los últimos cambios ya con Nacho González y Bruno Rodríguez en ofensiva y por muy poco no se le dio. Claro, la intervención polémica del juez del partido, Diego Ceballos, fue clave. A los 40" Bruno Rodríguez quiso buscar un tiro libre de Ruiz en el área de Barracas y Cabrera no lo dejó girar, tumbándolo. Penal para todos, menos para el árbitro. Y en el mismo cierre, otra perlita cuando Matías Giménez controló en el área y González lo tocó. Otro penal, no cobrado.

Alvarado castigó a Nueva Chicago

Alvarado de Mar del Plata goleó a Nueva Chicago 5 a 2, en el barrio porteño de Mataderos, por la segunda fecha de la Zona A Reválida de la Primera Nacional de fútbol. Felipe Cadenazzi (7m. PT y 30m. PT), Ezequiel Vidal (10m. PT), Fernando Ponce (4m. ST) y Franco Malagueño (10m. ST) anotaron para el ganador; Alejandro Melo (35m. ST) y Facundo Castillón (44m. ST) lo hicieron para Chicago. Cadenazzi abrió el marcador tras aprovechar un error en la salida de Nueva Chicago; y casi de inmediato Vidal recibió un pase en profundidad y amplió la ventaja. Y poco antes de la media hora de juego Cadenazzi anticipó a los centrales de Nueva Chicago, luego de un centro de Vidal para establecer la abultada diferencia. En la segunda mitad Alvarado siguió lastimando: primero Ponce sacó un zurdazo que superó a Adrián Perata y luego Malagueño anticipó sin oposición un centro de Ponce y estiró cifras

Chicago limó en parte esa diferencia con los goles de Melo y Castillón, solamente para decorar el resultado.

En esta misma Zona A, en Córdoba, Belgrano se hizo fuerte y derrotó por 3 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza que sumó su segunda derrota consecutiva tras haber perdido la fecha anterior con Barracas Central. Juan Barinaga, Pablo Vegetti y Joaquin Novillo marcaron los goles del Celeste cordobés, que se subió a la punta.

Hoy, cerrando la programación de esta zona y completando la fecha dos, a las 17,10 en Puerto Madryn, Guillermo Brown recibirá a Mitre de Santiago del Estero