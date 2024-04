No pierde, pero no gana. Así cuesta que sume de verdad pero la realidad es que Atlético San Martín volvió a quedarse con ese sabor a poco ante una versión opaca de Chacarita Juniors, con el que empató 1-1 como visitante, estirando a cinco fechas sin triunfos en la Primera Nacional aunque manteniéndose en el lote de los de arriba. Pudo ser triunfo verdinegro dentro de un partido apenas discreto en el que San Martín fue pura contundencia en la primera parte, convirtiendo en una de las pocas que generó a través de su mejor valor que fue Maximiliano Casa. Fue apenas a los 17' de la primera etapa y esa ventaja, junto a las urgencias de un Chacarita desteñido, no le terminaron de entregar las riendas del partido a los dirigidos ahora por Antuña. Pero aun así, no pasó demasiados sobresaltos en los primeros 45' aunque le faltó meter la estocada final para poder resolverlo. Con retoques desde lo táctico como la posición de López García por izquierda y la libertad total de Sebastián González, San Martín quiso más de lo que pudo pero terminó ganando la primera parte con lo justo.

En el complemento, se esperaba la reacción de Chacarita. Biggeri cambió, mandó a Matías Rodríguez, sacó un volante mixto como Passaglia pero fueron más intenciones que otra cosa. San Martín se acomodó para intentar aprovechar los espacios pero no pudo acertar en un par de ataques que manejó González y que no pudieron resolver ni Casa ni el reaparecido Nico Franco. Todo era demasiado parejo hasta que a los 19' llegó un foul cerca del área y Pombo encontró el empate con un golazo de tiro libre que puso la historia 1-1 cuando Chaca ya estaba entrando en zona de confusión. Justo antes, Antuña había decidido cambios para rearmar el medio con Olguin y darle otro aire con Zacaría y más potencia en ataque con Fede González. No alcanzaron a acomodarse y el partido estaba empatado. En los últimos 15' de partido tal vez se vio la mejor cara de San Martín porque con mucho más resto físico que el local, se fue encima. A los 40' Fede González tuvo el gol del triunfo pero no pudo con Losas que sacó una pelota increíble. Otra vez, no perdió pero tampoco ganó y en esa sensación es sabor a poco.

Regreso a casa

Por la fecha 11 de la Zona A, San Martín volverá a ser local en su estadio el próximo domingo recibiendo a San Martín de Tucumán tras la localía momentánea en el Bicentenario de Pocito con Estudiantes de Caseros. Luego, en la fecha 12, será visitante de Arsenal.