Debuts. Federico Milo y Matías Fissore tendrían estreno en la Superliga ante Tigre tras las decisiones del entrenador Walter Coyette.

Fue semana corta para San Martín que hoy viajará a Buenos Aires para esperar el partido que mañana a las 17.45 lo pondrá cara a cara contra Tigre, en Victoria, con el arbitraje de Diego Abal. Y en ese trajín, el equipo verdinegro cerró su semana en San Juan con la última práctica en el Estadio del Bicentenario, a puertas cerradas, donde el técnico Walter Coyette terminó de armar el equipo tras confirmarse la ausencia del otro lateral, Gianni Rodríguez, afectado por una fatiga muscular. Si bien no fue confirmado, habría tres modificaciones en el planteo inicial ante Tigre con el regreso del mendocino Juan Rodríguez en la defensa y los debuts de Federico Milo y del volante Matías Fissore. Quedarían afuera así los lesionados Alex Silva (desgarrado) y Gianni Rodríguez, mientras que Matías Sánchez saldrá del mediocampo. El resto de la formación no tendría variantes respecto de los que vencieron a Patronato de Paraná por la segunda fecha de la Superliga.



En el Bicentenario y después de que se sintieran los efectos del viento Sur que afectó a San Juan pasadas las 10 de la mañana, el plantel de San Martín empezó a ensayar la alineación que podría estar ante Tigre. Con pecheras verdes, Coyette dispuso a los probables titulares con Ardente en el arco; Juan Rodríguez, Erpen, Puchetta y Federico Milo en la defensa; Cardozo, Gelabert, Fissore y Mosca en el mediocampo y arriba, Martín Bravo junto a Pablo Palacios Alvarenga. Respondió bien Juan Rodríguez tras su ausencia ante Patronato por una sobrecarga muscular y Milo se convirtió en el reemplazante natural del lesionado uruguayo Gianni Rodríguez, quien en principio quedó afuera de este solo encuentro. Fue una práctica intensa en la que Coyette insistió mucho en la presión, en la posesión del balón y en la salida rápida tras cada recuperación. Con Fissore por Matías Sánchez, la idea del entrenador fue ofrecerle respaldo al trabajo de Marcos Gelabert quien respondió satisfactoriamente tras haberse recuperado totalmente de una molestia en la zona cervical producto de un golpe ante Patronato.



Con Tigre, San Martín tiene una luz importante de puntos y no perder en Victoria sería trascendental para seguir marcando esa luz sabiendo que la pelea por la permanencia será feroz conforme avancen las fecha de esta temporada que comenzó bien para el Verdinegro.





Indeciso



Coyette no pudo hacer una práctica formal y continuó su actividad en el Bicentenario. Fue un trabajo táctico interrumpido varias veces y con muchos retoques como las presencias de Goitia, Francisco Álvarez y Grahl entre las opciones que manejó pero que no confirmó.

Se fue un grande: Pablo Comelles



En Villa Allende, en su Córdoba natal y a los 64 años falleció ayer Pablo Agustín Comelles (foto). El defensor que surgió en Talleres y en 1975 tocó su hora más gloriosa siendo campeón con River después de 18 años de frustraciones, se metió en el corazón de los sanjuaninos dirigiendo a Atlético Trinidad y al Atlético San Martín en la histórica campaña de 1995 cuando ascendió a la Primera B Nacional. Vistió muchas camisetas, dirigió a varios clubes. Jugó en San Lorenzo, en Boca. Dirigió Cipolletti de Río Negro, Independiente Rivadavia de Mendoza, Juventud Antoniana de Salta y General Paz Juniors de Córdoba.



Sin equipo. En Tigre, el entrenador Christian Ledesma recién hoy en el último entrenamiento que realizará a puertas cerradas podría confirmar la formación para recibir a San Martín. Y es que con las lesiones del volante Jorge Ortiz (desgarrado) y la lenta evolución de Federico González en el ataque, el técnico del Matador mantiene sus dudas. lo que sí confirmó son los 18 concentrados: Arqueros: 23- Gonzalo Marinelli, 24- Augusto Batalla. Defensores: 3- Néstor Moiraghi, 4- Alexis Niz, 6- Ignacio Canuto, 8- Martín Galmarini y 20- Lucas Rodríguez. Mediocampistas: 5- Lucas Menossi, 10- Matías Pérez García, 11- Diego Morales, 14- Walter Montillo, 21- Sebastián Prediger y 25- Maximiliano González. Delanteros: 7- Carlos Luna, 15- Juan Ignacio Cavallaro, 19- Diego Vera, 26- Hugo Silveira y 27- Kevin Ramírez. Hoy, en su última práctica definirá.