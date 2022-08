Es una prueba de carácter. Un examen de personalidad para un San Martín que necesita regularidad en su campaña para compensar ese buen andar como local contra el flaco trajinar como visitante. Y si existe un partido para ser visitante en serio es jugarle a Chacarita Juniors en Buenos Aires, con todo lo que eso implica. A todo eso, hoy el Verdinegro le pondrá el pecho a partir de las 14.45 cuando visite al Funebrero en el marco de la jornada 29 de la Primera Nacional.



Sin Martín Rivero, suspendido por acumulación de amarillas, el Atlético San Martín buscará en otros nombres reestructurar su mediocampo tras la victoria por 3-2 del lunes pasado ante Brown de Adrogué. Esa victoria sirvió para recuperarse de tres caídas en línea, pero desde lo futbolístico dejó abiertos varios interrogantes que hoy ante Chacarita intentará responder. La salida de Rivero, más la ausencia de Damián Lemos aún recuperándose de un desgarro, le planteó al técnico Antuña la necesidad de rearmar un mediocampo con otros nombres. Entre Ruiz o el retraso de otros futbolistas está la gran duda para salir a la cancha de Chacarita, sabiendo que un triunfo podría reacomodarlos definitivamente en zona de clasificación.



El otro cambio estará en la defensa y será el regreso de Matías Escudero a la zaga tras recuperarse de una pequeña lesión muscular, ingresando por Augusto Aguirre. El resto, igual con Nico Franco de punta más Ignacio Lago.



Enfrente estará el Chacarita de Pablo Centrone que viene de empatar el clásico contra Atlanta y está hoy a 5 puntos de San Martín en las posiciones. El presente es irregular en el Funebrero y eso lo ha condicionado en sus aspiraciones. Pero siempre es uno de los grandes de la categoría y tiene lo suyo para ir por tres puntos que son decisivos en su futuro inmediato. Curiosamente, a los dos los une una marca que muestra lo que tienen para el gol: los dos tienen 38 goles a favor, siendo los más goleadores de la categoría.



Pero más allá de eso, para San Martín es clave volver a ganar de visitante tras aquella hoy lejana victoria en Santiago del Estero. Encontrar esa fórmula para ganar en San Juan y sumar afuera, es la gran búsqueda de este durísimo examen.

Instituto no lo pudo aprovechar

Era el momento de ponerse a tiro y en Alta Córdoba, Instituto no pudo aprovechar el empate del líder para acercarse en las posiciones. El empate 1-1 contra Riestra tuvo más olor a castigo para La Gloria. Abrió el marcador Graciani, de penal, y Acuña empató para los visitantes.



Belgrano, líder de la Primera Nacional, empató este sábado en su visita a Sacachispas, 1 a 1, y extendió a cuatro la racha de partidos sin victorias. San Martín de Tucumán, uno de los animadores del certamen, será local ante Gimnasia de Mendoza, que suma 13 fechas sin derrotas, en el cotejo más atractivo de los nueve que se desarrollarán hoy. La programación de hoy se completará de la siguiente manera: 13, Tristán Suárez-All Boys; 15, Guillermo Brown-Atlanta, Brown de Adrogué-Chaco For Ever, Defensores de Belgrano-San Telmo; Almagro-Deportivo Madryn; 16, Alvarado-Estudiantes (RC); 16.30, Mitre de Santiago del Estero-Villa Dálmine.