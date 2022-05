Se viene la fecha 17 y además del clásico ante Deportivo Maipú en Mendoza que iría el domingo 29 a las 15,30, para el Atlético San Martín se abre un escenario diferente porque desde el cierre de esa jornada de la Primera Nacional, se reabrirá el libro de pases y se cerrará el jueves 9 de junio a las 20. En ese plazo, los equipos podrán 'producir hasta cuatro incorporaciones de cualquier carácter' por lo que en San Martín empezaron a buscar alternativas, posiciones y necesidades. Este lunes, el entrenador Raúl Antuña admitió que la certeza que existe es que se hará uso de los cuatro cupos pero que aún no ha consensuado con la dirigencia los puestos para reforzar, ni mucho menos han puesto algún nombre sobre la mesa de las negociaciones. 'Es la idea utilizar esa opción reglamentaria de reforzarnos, pero aun no me he sentado con la dirigencia para perfilar lo que se buscaría. En estas próximas horas lo haremos y recién ahí se podrían adelantar algunos nombres' explicó el Purruco.

En tanto, desde la dirigencia filtraron que la idea es tener un refuerzo por línea, insistiendo en dos volantes externos, otro central zurdo y un delantero de punta. ¿Los nombres? Por aún nada de nada, aunque habrían ya comenzado las gestiones porque el mercado será intenso y el Plan A puede caerse. En este meridiano de la temporada y después de la reacción que San Martín experimentó con Raúl Antuña en el banco, motivó a la dirigencia a apostar fuerte y los refuerzos serían de categoría para intentar al menos la pelea por el segundo de los ascensos. Tras la victoria sobre Nueva Chicago, San Martín quedó a un solo punto de la Zona del Reducido y eso potencia este momento de salir a buscar incorporaciones. La idea de meterse en la lucha por volver a Primera endulzó a todos en Concepción y en las próximas horas pueden aparecer los primeros nombres de ese cuarteto que buscan.