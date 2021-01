En el fútbol, casi todo es posible. Historias y antecedentes sobran. Campañas que nacieron para un objetivo y terminaron escribiendo páginas gloriosas no son imposibles y para el Atlético San Martín, esa mística especial empieza a percibirse dentro de una renovación absoluta y obligada, que por ahora lo invita a soñar pero con los pies en la tierra. Y para dar ese primer paso, hoy tendrá un durísimo escollo en Buenos Aires cuando enfrente en partido único por la Primera Instancia del Segundo Ascenso a Tigre, que viene de la Zona Campeonato. Serán 90 minutos al todo o nada, con el plus de que en el caso de empate todo se definirá en penales. Será tal vez el primer paso de una alocada seguidilla que desde hoy y al sábado 30 lo podría poner en el umbral de otro regreso a Primera División.

Este nuevo San Martín tiene dónde apoyarse para dar cada paso. La renovación obligada por la pandemia que hizo caer contratos importantes, nombres con recorrido en la vida del Verdinegro tomaron otros aires y Paulo Ferrari -un DT casi debutante- modeló con un acotado presupuesto y mucha visión en juveniles, esta nueva versión: joven e intenso. Así se lo podría definir a San Martín que en los siete partidos de la Fase Reválida rindió más afuera que en San Juan pero terminó invicto, con tan solo un gol en contra y con efectividad total en sus salidas. Estadísticas que se apoyan en un tremendo despliegue físico y una intensidad en cada una de su líneas que lo hacen complicado para cualquiera.

Si San Martín avanza jugaría el miércoles 20 en cancha neutral.

En los nombres, Ferrari ya definió sus elecciones y hoy, en cancha de Estudiantes de Caseros, repetirá la misma formación que viene de ganar en Puerto Madryn. Todo un símbolo de lo que es el presente de San Martín. Así, apoyado en el estupendo rendimiento de Cozzani en el arco, el Verdinegro le renovará crédito a lo que entrega en cada línea. La defensa será con Molina, Francisco Alvarez, Hernández y Jonás Aguirre, mientras que el mediocampo repetirá el cuarteto Berterame, González, Pelaitay más Pablo Ruiz, quien es la usina de juego de esta formación. Mientras que en el ataque, Matías Giménez tendrá de socio a Rescaldani. Enfrente estará un Tigre que cambió de técnico en esta semana pero que pondrá en cancha lo mismo que la fecha anterior, jugado a todo o nada.

El futuro

La 2da instancia la juegan los ocho vencedores de hoy con el siguiente criterio: 1ro vs. 8vo; 2do vs 7mo; 3ro vs. 6to y 4to vs. 5to Tercera instancia: A disputarse entre los cuatro ganadores de la fase anterior más los dos segundos de las Zonas Campeonato A y B: Rafaela (1) vs. 6to; Platense (2) vs. 5to y 3ro vs. 4to. Semifinales: las disputarán los tres ganadores de la tercera fase más el perdedor de la final por el primer ascenso (Estudiantes o Sarmiento): Perdedor de la final vs. 4to y 2do vs. 3ro. Final: Prevista a partido único en campo neutral, con fecha a decidir.

>> Comienza la definición

La fase eliminatoria por el segundo ascenso a la Liga Profesional del Fútbol (LPF), en la que competirán 19 equipos de la Primera Nacional a lo largo de cinco instancias, comenzará hoy con ocho partidos en campo neutral. Estas llaves, que se decidirán con tiros desde el punto penal en caso de terminar empatadas en el tiempo reglamentario, las componen los equipos clasificados del 3ro al 8vo. lugar en las Zonas Campeonatos A y B más los dos primeros de las Zonas Reválida A y B, ordenados según el mérito deportivo.