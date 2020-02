El regreso de San Martín al torneo de la Primera Nacional no fue el esperado. Perdió con Belgrano de Córdoba 1 a 0 y dejó pasar una gran oportunidad de acercarse más a la punta de la tabla. Después de lo acontecido anoche en el estadio Hilario Sánchez, lo más preocupante no fue la derrota en sí, sino la forma en que se perdió. No se estuvo a la altura de un partido que el rival lo jugó con el cuchillo entre los dientes y aprovechó al máximo las ventajas que le dio el equipo dueño de casa. En el primer tiempo el único que jugó fue Belgrano, que encontró el gol a los 2m30s, con un remate de Longo conectando un centro de Veggetti, quien luego tuvo tres opciones claras de las que no pudo sacar provecho (un tiro al poste, otro tapado por Ardente y uno más desviado). A ellas se sumaron un par de Luján, quien les complicó la noche a los dos centrales verdinegros.

Sorprendió la falta de conexión de San Martín, que en el primer tiempo la pasó muy mal.

San Martín tuvo una vida más porque Belgrano no estuvo fino a la hora de la definición. Los locales se recuperaron pasando los 25 minutos y llegaron con tres remates de media distancia, dos de Ruíz y una de Gelabert. Opciones que estuvieron lejos de equilibrar las que tuvieron los "piratas". En síntesis San Martín la sacó barata.

Los desacoples defensivos con gran cantidad de pases errados, lentitud resolutiva en mitad de cancha y desconexión con los delanteros, marcaron el opaco destino del verdinegro.

La movilidad de Escobar, el panorama y la claridad de Gelabert -en cuentagotas- y un interesante aporte de Ruíz no alcanzaron.

En el segundo tiempo el trámite cambió muy poco, Grelak no encontró en el banco las respuestas futbolísticas. Y si bien el verdinegro tuvo un par de opciones claras, como el tiro en el travesaño de Prósperi a los 21 de segundo tiempo; Belgrano dilapidó un par de chances que Ardente resolvió a puro reflejo. Habrá que barajar y dar de nuevo.