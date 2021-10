Ganar, gustar y golear resume el ideal para cualquier equipo. Pero el momento es el que define y para este San Martín, el 4-0 sobre Tristán Suárez por la fecha 30 de la Primera Nacional tuvo todo para ser el desahogo que este equipo necesitaba, pero llegó demasiado tarde. Es que el Verdinegro fue contundente, profundo y efectivo para liquidar a un Tristán Suárez que necesitaba mucho más el triunfo que el propio San Martín. Pero los de Villalba fueron más de principio a fin, dejando otra imagen que aunque duela remarcarlo, llegó demasiado tarde.

El comienzo fue similar a todos esos inicios que ya vivió San Martín como local: decidido a ir, protagonista y en presión sobre el campo rival. Empezó metiendo ritmo, buscó opciones pero poco a poco fue perdiendo lucidez en esos intentos. Es más, Tristán tuvo una clara con un remate de Melillo que Leo Corti resolvió con categoría. Parecía más de lo mismo en San Martín porque dominaba, proponía pero no llegaba. No lastimaba. Pero a los 29" la armaron por la derecha con Molina y el centro medido llegó a la cabeza de Rescaldani que cabeceó al gol para abrir la cuenta. Fue una ráfaga tremenda. Electrizante porque tres minutos después, Berterame ganó por la derecha y le midió el centro para que Matías Giménez duplicara la cuenta. San Martín, por fin, podía respaldar con goles sus buenas intenciones.

Con todo controlado, en el complemento San Martín no pudo haber comenzado mejor. A los 3" salió la contra con Berterame disparado, obligando al penal de Pantaleone que no tuvo más remedio. Penal y gol de Rescaldani, que no perdonó al arquero Lugo. Todo era de San Martín: opciones, pelota, partido. Así, el partido dio espacio incluso para la presencia en cancha de los nombres de la renovación Verdinegra con Brian Nellen y Franco Aguirre adentro, mostrando que el futuro ya empezó a pedir cancha. Quedaba además el premio para el mejor jugador de la tarde: Gonzalo Berterame. Después de una contra manejada por Ruiz con enorme categoría, llegó el remate de Matías Giménez y en el rebote, el cuatro gol sanjuanino.

San Martín volvió a festejar pero parece desahogo tardío para un equipo que dejó pasar una temporada completa cuando pudo haber luchado por algo más si no hubiera desperdiciado sus momentos.