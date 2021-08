El envión positivo llegó hasta Adrogué para el Atlético San Martín. Es que Brown, con el oportunismo como bandera, le terminó ganando apenas con lo justo por 1-0 cortando la serie de dos fechas sumando para el Verdinegro de San Juan. Matías Sproat, a los 14" del primer tiempo, convirtió en único gol de un discreto partido en el que San Martín recién reaccionó en el complemento pero sin la claridad ni los conceptos futbolísticos necesarios para llegar al menos a la igualdad. Ahora, esta pequeña doble fecha con salidas continuará el domingo próximo cuando San Martín visite a All Boys por la fecha 21.

Pero en Adrogué, las expectativas del equipo del Luigi Villalba pasaban por profundizar la levantada anímica y futbolística que ya se había asomado en Rafaela y también con Madryn, pero el Verdinegro -en especial en el primer tiempo- estuvo muy lejos de la propuesta que había planteado en anteriores partidos, buscando jugar siempre, dandole precisión, velocidad y salida por los costados. Brown, con muy poco, lo terminó incomodando y a los 14" sacó esa mínima ventaja que sería decisiva. La aguantó Bruera, le sirvió el pase a Sproat y el volante llegó limpìo para abrir su pie y vencer a Cozzani. Primera llegada, primer gol. Contundencia y oportunismo total en Brown.

Quiso reaccionar San Martín pero se quedó en ese amague. Esa primera parte no tenía demasiados argumentos futbolísticos para un Verdinegro que necesitaba el final para barajar y dar de nuevo en el complemento. Lo leyó así el técnico Villalba y en la segunda parte soltó más al equipo con el cambio de romper la línea de 5 en el fondo, metiendo a Costantino como tercera punta y yendo a buscarlo como sea. Creció la presión de San Martín pero se quedó sin peso como para inquietar a Martín Ríos, llovieron centros, presionó, llevó el juego contra el área de Brown pero no pudo encontrar la claridad. Maximiliano González tuvo una chance sobre los 25" disparando por arriba del travesaño. Después, el entrenador sanjuanino decidió meter lo que le quedaba con Ramírez, Villagra y Vera adentro para ir por el empate. Un remate que dio en el travesaño y que manoteó el arquero Ríos fue lo más clarito de San Martín antes del final. No hubo caso, San Martín sin la lucidez de otros partidos frenó su marcha en Adrogué, algo que no estaba en los planes.

Se viene otro partido de visitante. Será en All Boys y con la necesidad de volver a sumar, recuperar la propuesta y terminar con esta racha.