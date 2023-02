La derrota ante Gimnasia de Mendoza fue sólo un paso en falso. Al menos eso tiene que interpretar San Martín que se presentará hoy otra vez como visitante y en este caso buscará una recuperación inmediata. El Verdinegro jugará en los pagos entrerrianos. En Paraná específicamente. Allí lo espera el conocido Patronato, que desde las 18 será el tercer rival del equipo sanjuanino en partido válido por la Zona A del Campeonato de la Primera B Nacional de fútbol.

No es una tarea sencilla la del equipo que dirige Andrés Yllana. No sólo porque está urgido de recuperación para no perder terreno desde el inicio, sino porque visita a un equipo grande en esta categoría, que viene de varios años de estar en primera división, y que lógicamente tiene aspiraciones plenas de ascenso. Demás está decir que Patronato ganó la última edición de la Copa Argentina y que con eso logró la clasificación a la Copa Libertadores de América. Por eso le metió fichas al arreglo de su estadio, que hoy vuelve al ruedo con el partido ante el equipo sanjuanino.

San Martín no jugó bien ante los mendocinos. Hizo un primer tiempo aceptable en juego pero débil en definición por eso le cayó como un balde de agua fría el gol de Gimnasia cerca del final. Y en el complemento, por el apuro y los nervios, desnudó errores en todas las líneas. Por todo eso fue derrota dolorosa. Esa que busca dejar en el olvido con el partido de hoy.