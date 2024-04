Desilusión. San Martín tuvo su momento para ser nuevamente líder de la Primera Nacional pero no pudo ganarle a Estudiantes en el Bicentenario.

Increíble. Como para que el lamento se estire toda la semana y es que San Martín tuvo el gol y la punta en tiempo de descuento pero no acertó. No pudo y se terminó quedando con las ganas de volver al triunfo, de ser primero. Iban 47' del complemento y en el mejor momento del Verdinegro en el partido en el Bicentenario desbordó Gutiérrez por la izquierda, metió el centro al punto penal y Nico Franco que volvía después de su lesión, elevó su remate con todo el arco a placer. Increíble. Era el gol, era la punta y terminó siendo la condena para una tardía reacción del equipo de Pancho Martínez que mejoró recién en el segundo tiempo, después de haber desperdiciado toda la primera parte. En esos primeros 45' nunca pudo encontrar claridad, profundidad. Metiendo tres puntas, con el Pulpito González de creador, San Martín no creo demasiadas ocasiones. Es más, la contra de Estudiantes con espacios, lo complicó y a los 29' Fagundez le quemó las manos a Borgogno que respondió con calidad.

En la segunda parte San Martín se vistió de candidato a la punta. Presionó mejor, fue al frente. Apretó a Estudiantes y empezó a llegar aún arriesgandose a la contra del visitante. En una de esas, a los 4' Borgogno otra vez fue clave en una tapada sensacional. Pero desde ese susto, San Martín fue al frente con el resto que le quedaba. Y a los 6' Sebastián González hizo figura al arquero Budiño que le sacó el gol debajo del palo derecho. Se abrió el partido y con los cambios, San Martín tuvo más energía final. A los 27' un tiro libre de Zacaría se fue apenas desviado, a los 30' Franco no pudo llegar a un centro. Era más el Verdinegro pero se exponía también y Soto exigió al arquero sanjuanino sobre los 40'. Llegó el tramo decisivo de la noche en el Bicentenario y San Martín dejó todo lo que tenía para tratar de ser nuevamente líder. Lo buscó aun con sus limitaciones, pero entregó el resto. Por eso, el lamento de esa jugada del minuto 47 cuando Nico Franco se comió el gol del triunfo solo debajo del arco. Era la punta, era volver a ganar. Ahora, el desafío será ir a Chacarita el próximo sábado para demostrar que pelear arriba no le queda grande ni mucho menos al equipo del Pueblo Viejo.

> All Boys no pudo Patronato perdió

Con el partido de San Martín de Tucumán contra Chaco For Ever, hoy desde las 21.10 se completará la fecha 9 de la Zona A de la Primera Nacional. Este domingo en Mar del Plata, Alvarado empató in goles con Guemes de Santiago del Estero. En Córdoba, Racing venció por 1-0 a Gimnasia de Jujuy mientras que en Paraná, la nota la dio Deportivo Maipú de Mendoza que venció por 2-1 a Patronato. Finalmente, en Floresta, el All Boys que dirige Cesar Monasterio no pudo con San Miguel y terminó empatando sin goles.