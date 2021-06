Un paso en falso y varios interrogantes. Adiós al invicto como visitante para este Atlético San Martín que en una tarde errática, con un horrible primer tiempo y la recuperación en el complemento que no le sirvió, terminó con las manos vacías en su visita al Deportivo Morón por la fecha 11 de la Zona B de la Primera Nacional.

Un solitario gol de Gastón González en los primeros 10 minutos de juego fue suficiente para que Morón se quedara con los tres puntos ante un San Martín que terminó jugando como debió tal vez haber comenzado el juego. Una imagen que condensa todo lo que es este Verdinegro que se desdibujó demasiado.

En el comienzo, la idea de San Martín de tener la pelota con dos líneas de cuatro, un mediapunta y un solo delantero duró apenas unos minutos. Bastó que Palmieri y Lillo se acomodaran en el medio de Morón para que se terminara el planteo de Ferrari. El Gallito presionó, fue al ataque y en su primera a fondo, llegó al gol. Sobre los 11" Broggi tiró el centro, no cerraron Hernández ni Alvarez, detalle que Gastón González aprovechó para anticipar y clavar la pelota al palo derecho de Cozzani.

Una llegada, un gol. Negocio para Morón y un desafío para San Martín que no tuvo respuestas para poder remontar ese primer tiempo. Fue tan pobre, tan limitado el planteo verdinegro que solamente llegó con peligro una vez y fue con Aguirre que no pudo definir cómodo. El resto de San Martín en esa olvidable y triste primera etapa fue solamente imprecisiones y escaso vuelo futbolístico.

No pudo. El Verdinegro perdió por la mínima y vio cómo su único escudo positivo (estar invicto de visitante) se le vino abajo.

En el complemento, increíblemente San Martín entró a jugarlo como debió haberlo empezado. Con el solo ingreso de Matías Giménez para acompañar a Rescaldani en el ataque y el retraso de Berterame a la posición de volante derecho, el Verdinegro fue otro rival. Otro equipo que pese a sus limitaciones fue a buscar el empate. Giménez insistió, se atrevió y alcanzó a contagiar a sus compañeros. Llegó en un par de ocasiones pero nunca pudo poner algún delantero mano a mano. No generó ese volumen que se necesita y eso lo fue condenando. Ferrari trató de cambiar algo más y se jugó con Rivero por Pelaitay, con Villagra por un inexpresivo Ruiz. Era lo que había y no alcanzaba porque no solamente se trata de intenciones. Hay que tener argumentos futbolísticos y San Martín no los tuvo en toda la tarde. Así, Morón, limitadísimo, fue acomodándose en el manejo del resultado, dejando toda la responsabilidad en un San Martín con muy pocas ideas.

En el final, apareció la polémica de la tarde porque en descuento, Francisco Alvarez fue a buscar en el área contraria y Bontempo le cometió un clarísimo penal que el árbitro Comesaña no cobró. Era penal y no lo juzgó así pero poco ya importaba en un San Martín que había hecho poco y nada antes. Aun así, pudo haber sido empate para salvar un invicto como visitante que era, tal vez, lo último que le quedaba como pergaminos a ostentar en San Martín. Fue derrota que duele. Un paso atrás en todo sentido para San Martín que terminó jugando con la formación que debió comenzar. Asimismo quedó definido que San Martín será local el próximo jueves 17 a partir de las 15,30 ante Ferro por la fecha 12 de la Zona B.





EL RESTO DE LA FECHA

Chacarita se dio el gusto ante Maipú

Peleado. Así fue el choque entre el Funebrero, que terminó ganando, y los mendocinos.

En uno de los restantes partidos de la jornada, Chacarita Juniors le ganó a Deportivo Maipú de Mendoza por 2-1, como visitante, y subió al séptimo puesto de la zona A. Ramiro Fergonzi y Emanuel Ibáñez anotaron para el Funebrero, en tanto que José Méndez descontó para la visita. Además, Riestra empató 1-1 con Belgrano de Córdoba y ascendió al sexto puesto de la zona A.

En la zona B, Gimnasia de Jujuy se impuso ante Rafaela por 1-0, de local, y subió a la tercera posición. Defensores de Belgrano derrotó a Santamarina de Tandil, por 2-0, de visitante y se ubicó en el cuarto puesto. En otro resultado, Tigre venció 2-1 a Estudiantes de Buenos Aires 1. Jugaban al cierre de la edición: Estudiantes (Río IV)-Alte. Brown y Agropecuario-Atlanta. Hoy cerrarán: por la zona A, Temperley-Chicago (18 horas) y por la B, Ferro-Brown de Adrogué (14), Almagro-San Telmo (15.30) y All Boys-Barraca Central (16).