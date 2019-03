Recuperado. Claudio Mosca mejoró de su distensión ligamentaria y quedó a disposición de Forestello como para poder ser titular frente a Godoy Cruz de Mendoza en el clásico de mañana sábado.

Sin confirmación alguna pero sabiendo que las opciones no son demasiadas y que los cambios se veían venir, San Martín hizo fútbol ayer a puertas cerradas pensando en el clásico del sábado ante Godoy Cruz de Mendoza por la fecha 21. La última palabra la tiene el técnico Rubén Darío Forestello y hoy será un día decisivo cuando se termine la preparación del clásico que será también a puertas cerradas. Tras la mala excursión por Rosario que terminó con derrota y varias bajas por lesiones de último momento, la semana sirvió para recuperar a nombres importantes como los de Francisco Mattia, Fernando Brandán y Claudio Mosca. Los tres están a disposición del entrenador y estarían desde el comienzo, ingresando por Arian Pucheta, Franco Cristaldo y Federico Milo, respectivamente, mirando la alineación que comenzó contra Newell’s el lunes pasado. La otra posibilidad de regreso está en el ataque con la chance de que el colombiano Osorio Botello vuelva desde el comienzo, pero no está totalmente recuperado de la molestia muscular que lo sacó en el último instante. Si no respondiera, seguiría Emanuel Denning desde el comienzo como compañero de ataque de Pablo Palacios Alvarenga.



Forestello decidió trabajar a puertas cerradas, no obstante se filtró una posible alineación que iría con Ardente en el arco; Silva, Mattia, Erpen y Escobar en la defensa; Brandán, Gelabert, Bogado y Mosca en el mediocampo; Denning y Palacios Alvarenga en el ataque. Hoy se completará la preparación y podría quedar confirmado este equipo, sabiendo que será decisivo un triunfo ante el Tomba. Del lado de Godoy Cruz, es un hecho que Lucas Bernardi volverá a ser su entrenador. Ayer, en conferencia de prensa, Daniel Oldrá casi que lo confirmó: “Es un entrenador que conoce la institución . Uno de los que tiene muchas chances de volver a Godoy Cruz. Me gusta, es alguien que conoce a la mayoría de los chicos”, opinó el técnico que lo dirigirá en el clásico.



En lo futbolístico, Oldrá aún no quiso confirmar la alineación que jugará en San Juan por lo que habrá que esperar a la última práctica de este viernes previa al viaje para ver con qué nombres intentará cortar la racha adversa que llevó a la salida de Marcelo Gómez como entrenador del Expreso mendocino que no comenzó bien el 2019.