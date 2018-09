Impotencia. En un momento de crisis, San Martín no pudo salir a flote tras igualar sin goles con Argentinos Juniors en Tucumán.

Buenos Aires, TELAM



San Martín, último en la tabla para el descenso y que todavía no ganó en lo que va del torneo, y Argentinos Juniors igualaron ayer sin abrir el marcador en Tucumán, en un flojo partido correspondiente a la sexta fecha de la Superliga Argentina de fútbol.



Con este resultado, los tucumanos que tienen postergado su partido de la primera fecha frente a Independiente, acumulan tres unidades, mientras que los de La Paternal llegaron a los seis puntos.



En la próxima fecha, San Martín recibirá el lunes 1 de octubre a Banfield que anoche igualó con Independiente y Argentinos Juniors será local el sábado frente a Racing Club.



El partido jugado en el estadio La Ciudadela fue apenas discreto y en el que ninguno de los dos equipos hizo méritos suficientes para quedarse con el triunfo.



La acción más destacada se produjo a los 25 minutos del segundo tiempo, cuando el árbitro Fernando Echenique no sancionó un claro penal por una mano dentro del área de Hernán Toledo después de un tiro libre de Matías García. Un pobre empate que no ayuda al flojo presente de los dos equipos.