El domingo antes de recibir a Atlético Rafaela, para San Martín llegará el registro de 55 días sin poder ganar en la Primera Nacional. Siete fechas sin victorias que no han logrado desacomodarlo de la zona alta porque con Pancho Martínez llegó a estar líder hasta la quinta fecha después de ganarle aquel domingo 3 de marzo a Ferro por 3-2. Hasta ahí, las cuentas eran cuatro victorias (Alvarado, Gimnasia de Jujuy, Maipú y Ferro) y una derrota (Güemes) y hasta ahí nomás fueron las victorias porque desde que llegó San Miguel por la fecha 6 hasta la visita a Arsenal en la fecha 12, nunca más pudo ganar pero increíblemente se sostuvo entre los ocho primeros de la categoría, teniendo casi siempre por encima a Quilmes que pasó para la punta atropellando y a San Martín de Tucumán que en San Juan sostuvo su lugar con un empate casi milagroso. El resto, a excepción de Chacarita Juniors que ahora igualó la línea del Verdinegro, siempre estuvo en condiciones similares a las de San Martín. All Boys, Estudiantes de Buenos Aires, Agropecuario y Arsenal completan los 8 primeros y a lo largo de los 12 capítulos que se han dado hasta hoy en la Primera Nacional, han sido casi siempre los mismos protagonistas. Como graficando en números una paridad al menos en el lote de los primeros 10 equipos de la Zona A están por encima del escalón de los que pelean abajo como San Miguel, Brown de Madryn, Tristán Suárez, Talleres de Remedios de Escalada y también Patronato de Paraná que están en la lucha por salir del fondo. Pero claro, todo es tan parejo que hasta el ascendido San Miguel está a sólo dos puntos de San Martín, aún afuera del Reducido.

La Primera Nacional está marcada en esta temporada por la paridad y eso ha terminado siendo un bálsamo para el momento de San Martín. No gana desde hace más de 50 días, dejó pasar 7 fechas pero aún así no ha perdido el paso de los de arriba y eso, en todo momento suma. Esa sequía ganadora no ha mermado las chances de San Martín. Esa es la mirada del vaso medio lleno en una temporada marcada por la irregularidad de todos. Metiendo una victoria, San Martín se mete en la línea alta de la Zona A, por eso este domingo cuando reciba a Rafaela sólo servirá ganar para poder reacomodar las expectativas de ascenso.

Abre la fecha 13

Con San Martín confirmado para el domingo a las 16 contra Atlético Rafaela, este sábado comenzará la fecha 13 con Patronato-Talleres y Agropecuario-San Martín (T). El domingo irán Tristán Suárez-Estudiantes, Brown (Pto. Madryn)-Arsenal; Alvarado-San Miguel; Gimnasia y Esgrima (Jujuy)- Dep. Maipú; Güemes (Sgo. Del Estero)-Ferro; All Boys vs Chacarita (TV) y Racing de Córdoba vs Quilmes (TV).