Fue un punto y de visitante, sí. Pero le quedó una sensación rara porque podría haber sumado más. Atlético San Martín empató 1 a 1 ante Güemes en Santiago del Estero en un encuentro válido por la tercera fecha de la Primera Nacional. El encuentro contó con un polémico arbitraje de Luis Lobo Medina y uno de sus asistentes, Emanuel Serale, quien le anuló dos goles al conjunto Verdinegro.

Penco volvió a convertir ayer tras casi 8 años. El último había sido el 15 de junio de 2013.

El encuentro fue intenso en el primer tiempo. Con Sebastián Penco desde el inicio, San Martín salió a buscar el encuentro en suelo santiagueño. Iban un par de minutos de iniciado el juego para que el Verdinegro tuviera su primera ocasión de gol. Fue por un error del rival, cuando Véliz salió mal desde el fondo y le entregó la pelota a Penco, la "Motoneta" se apuró en la definición y terminó ejecutando débil su remate. Güemes intentó responder y su reacción llegó antes de los 10 minutos cuando Marcos Fernández llegó con peligro al área de Nicolás Avellaneda pero falló en la definición. El encuentro era de ida y vuelta. Güemes lo tuvo otra vez con un remate de media distancia de Melivillo que se estrelló en el travesaño. El trámite era parejo hasta que a los 20 se rompió el marcador cuando Aguirre cometió falta y el árbitro Lobo Medina sancionó penal. Marcos Fernández se encargó de la ejecución y si bien Avellaneda acertó la dirección del remate, no pudo contener la pelota y fue gol santiagueño. El 1 a 0 no opacó demasiado a San Martín que continuó intentando aunque más con actitud que con ideas y así fue que llegó al empate con el gol de Penco tras un buen centro de Rivero. En el complemento San Martín comenzó siendo más agresivo, Rivero marcó pero el asistente cobró off side de Franco Aguirre. El juego decayó y Villalba comenzó a realizar variantes, sacó a Penco y Giménez pero los cambios no le dieron resultado porque San Martín nunca mostró una idea clara de juego. Para colmo, en el cierre, Pucheta llegó al fondo y metió el centro que Aguirre empujó al gol pero nuevamente el juez de línea lo anuló entendiendo que la pelota había salido del campo de juego.

El próximo domingo recibirá a Riestra

San Martín por la cuarta fecha, recibirá a Deportivo Riestra el domingo a las 17.30 en Concepción, luego visitará a Belgrano de Córdoba.



En tanto que ayer, Santamarina venció 3 a 0 a Villa Dálmine y Chacarita derrotó 3 a 1 a Flandria, ambos de visitante. Maipú venció 1 a 0 a Mitre y Gimnasia goleó 3 a 0 a San Telmo, además Belgrano le ganó 2 a 1 a Estudiantes y es puntero.