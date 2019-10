Adentro. Gonzalo Ramírez iría por Gelabert en Villa Crespo.

La semana previa al partido del domingo contra Atlanta terminó con novedades médicas para Atlético San Martín y es que a la ya anunciada ausencia de Marcos Gelabert tras la lesión en el clásico contra Independiente Rivadavia de Mendoza, se le sumó la sorpresa de la salida del equipo titular del defensor Gonzalo Prósperi, quien se desgarró en la práctica del jueves pasado. Así, el Verdinegro presentará dos variantes ante Atlanta, mañana domingo.



En el mediocampo, la variante sería el ingreso de Gonzalo Ramírez por Gelabert quien no se recuperó del golpe en el clásico, mientras que en la defensa, sin Prósperi se le abriría la chance de regresar a la titularidad a Rafael Barrios. Si bien Grelak, tal cual es su costumbre, no confirmó la alineación, San Martín iría con Ardente en el arco; Barrios, Mattia, Monteseirín y Escobar en el fondo; Ramírez, Jerez Silva, Fernández y Giménez estarían en el mediocampo y en el ataque, Martín Bravo con Humberto Osorio Botello.



En tanto, Nueva Chicago, que aún no ganó en la temporada y atraviesa una negativa serie de 11 compromisos sin vencer, procurará ponerle fin a esa mala racha, cuando hoy juegue como local ante Alvarado de Mar abriendo la 10ma. fecha. El partido, por la Zona A, se jugará desde las 15.30 en tanto que en el restante encuentro, por la misma zona a las 17-10 y por TyC Sports Estudiantes de Río IV recibirá a Belgrano,