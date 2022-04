No es sencillo poder repetir formaciones en el frenético ritmo que tiene el fútbol de hoy pero en el presente de San Martín, este privilegio se vuelve a dar por cuarta vez consecutiva en la Primera Nacional y eso, no es poca cosa. Así, sin misterios, con el paso a paso que se ha impuesto en este ciclo interino de Raúl Antuña, el Verdinegro hoy viajará a Buenos Aires con los mismos once titulares y repitiendo la alineación que el domingo pasado arrancó contra Gimnasia de Jujuy. Es por eso, que la previa del partido de mañana ante Flandria por la novena fecha del certamen -que dirigirá Gastón Monsón Brizuela- estuvo marcada por la calma. Hoy, a las 14,30 el Atlético San Martín viajará vía carretera a Mendoza y desde ahí volará a Buenos Aires para concentrar en Luján, a la espera del partido de mañana sábado.

Esa calma futbolística que generó el 3-0 del domingo pasado se tradujo en el trabajo de la semana y en las decisiones del entrenador que volverá a poner en cancha el mismo modelo, con los mismos nombres. Así, para jugar mañana ante Flandria, San Martín irá con Nicolás Avellaneda en el arco; Pablo Aranda, Matías Escudero, Jonathan Botinelli y Dante Álvarez en la defensa; Tomás Fernández, Martín Rivero, Damian Lemos y Pablo Ruiz en el mediocampo; Matías Giménez y Sebastian Penco en el ataque.

Del lado del necesitado anfitrión que hoy es Flandria, su entrenador Andrés Montenegro intentará revertir el momento tras caer en la fecha anterior con Atlanta. Aún así, con la necesidad de volver a ganar, después de dos caídas consecutivas y sabiendo que El Canario está en el puesto 35 con apenas un triunfo y 5 derrotas, Flandria iría con la siguiente formación: Juan Manuel Lungarzo en el arco; Mariano Puch, Fermín Antonini, Tomás Mantia y Nicolás Henry en defensa; Tomás Bottari, Gastón Mansilla, Franco Tisera y Joaquín Ibáñez en el mediocampo; Benjamín Borasi y Nicolás Ferreryra en el ataque.

Belgrano abre la jornada en Córdoba



Belgrano de Córdoba, único puntero con un porcentaje del 79 por ciento de eficacia, buscará hoy mantener su alto nivel cuando reciba a All Boys, que está invicto, en el inicio de la novena fecha de la Primera Nacional. El encuentro se desarrollará desde las 21 en el estadio Julio César Villagra, en el barrio Alberdi de la capital cordobesa, será televisado por TyC Sports y arbitrado por Nicolás Ramírez. Los otros dos partidos de hoy serán: Estudiantes de Río Cuarto-Atlético de Rafaela (a las 21), con Nelson Bejas como referí, y Gimnasia de Jujuy-Chaco For Ever (21.30) y el árbitro será Nelson Sosa.

Belgrano es puntero con 19 puntos, le siguen Brown de Adrogué 18, San Martín de Tucumán 17 e Instituto y Guillermo Brown con 16. Muy buen inicio de Belgrano, con Guillermo Farré como entrenador, ya que se consolidó como animador y protagonista del certamen.