La potencia de Nicolás Franco o las sutilezas de Sebastián González. Esa es la duda con que la que el Atlético San Martín emprendió el viaje en la tarde de este jueves para enfrentar mañana al Deportivo Morón por la fecha 5 de la Primera Nacional. El técnico Andrés Yllana no confirmó la formación titular pero si definió su apuesta a sostener el sistema defensivo con tres centrales y dos laterales de mucho recorrido y tres volantes, más dos delanteros, con prácticamente los mismos nombres que arrancaron el sábado pasado contra Güemes de Santiago del Estero pero solamente, esa única duda entre la titularidad para Nico Franco o la nueva chance para Sebastián González, algo que ya pasó en la jornada anterior en el Pueblo Viejo. El que seguirá afuera es el delantero Luciano Gordillo, afectado por una tendinitis que ya lo sacó ante los santiagueños y ahora se pierde el partido contra Morón.

El plantel entrenó en la mañana de este jueves y a las 18 emprendió el viaje a Buenos Aires, para instalarse hoy y moverse para terminar de ajustar detalles para el choque del sábado a las 21,15 contra el Gallito que quedó en zona de descenso tras jugarse la cuarta fecha, después de perder 2-0 contra Defensores Unidos. Las confirmaciones en San Martín son mayoría y solamente resta saber quien acompañará a Marcos Arturia en el ataque: la potencia de Franco o la sutileza del Pulpito González. Mariano Monllor será el arquero, en la línea de fondo José Villegas, Abel Masuero y Augusto Aguirre serán los zagueros, Manuel Llano y Leonel Bontempo irán por los costados. Mientras que en el mediocampo, Ezequiel González, Nico Pelaitay (quien llega con 4 amarillas) y Benjamín Borasi son los nombres decididos. Más arriba, la movilidad de Arturia con Franco o con el otro González.

En Morón, el presente de la dupla Migliardi-Iturrería está más que complejo y el ex-arquero lo admitió: 'El fútbol es resultados y los tiempos se acortan para todos', sabiendo que con tres derrotas en cuatro partidos todo se complica. 'La gente no estará conforme, como no estamos nosotros. Dependerá de nosotros que (vs San Martín) nos aprueben o desaprueben" respondió.

Abre la fecha 5 en Floresta

A partir de las 21,10 en Floresta, All Boys y Almagro abrirán hoy la jornada 5 de la Zona A en la Primera Nacional, que seguirá el sábado a las 17 Nueva Chicago-San Telmo. A las 18, Güemes recibirá a Flandria. El domingo a las 17, Almirante Brown recibirá a Defensores Unidos, mientras que a las 19.15, San Martín en Tucumán será local de Temperley. A las 20, en Río Cuarto, Estudiantes jugará con Agropecuario. El lunes, a las 17, Defensores de Belgrano-Brown de Madryn y a las 18, con Patronato en Paraná, frente a Alvarado de Mar del Plata.