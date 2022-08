SEGUNDO. Nicolás Franco ya eligió. Metió el cabezazo bombeado y el vuelo de Ramírez no servirá. San Martín se ponía 2-0 arriba. (Fotos: Marcos Urisa).

Lo mejor, el resultado y la sonrisa del final. El juego... puede esperar. Así se puede sintetizar la trascendente victoria del Atlético San Martín por 3-2 sobre Brown de Adrogué, que sirvió para terminar con la serie negativa de tres partidos consecutivos con derrota y volver a la contundencia como local que tanto le sirvió para reacomodarse en las posiciones de la Primera Nacional. No fue sencillo ni vistoso el partido del Verdinegro pero le sobró actitud y argumentos para recuperar su memoria en San Juan. Ignacio Lago, Nicolás Franco y Sebastián Ramírez fueron los goleadores verdinegros ante un Brown de Adrogué que con poco fútbol y mucha altura, llegó al doble descuento y puso mucho de suspenso en Concepción. Pero para San Martín, era ganar o ganar y lo consiguió. Para mejorar en el juego, en reencontrar ese volumen vistoso y efectivo, queda tiempo.

Esta vez no fue comienzo a toda presión de San Martín. Le costó acomodarse porque el repliegue de Brown lo fue incomodando y los que saben, los que piensan y hacen la diferencia con un toque sutil como González o Rivero no tenían lugar como para hacerlo. Pero claro, a falta de juego, el Verdinegro se vistió de contundencia y a los 17' empezó a ganarlo con el gol de Lago tras un córner cerrado y el anticipo de Franco que obligó a la duda de los centrales. Parecía que se resolvía pronto todo el local pero tampoco se pudo terminar de soltar. De a ráfagas apareció y Sebastián González tuvo una clara pero remató débil. Dentro de un trámite discreto con mucha marca y juego cortado, San Martín volvió a mostrarse contundente y a los 42' duplicó su ventaja con el gol de Nico Franco tras un centro de Fernández, asistido deliciosamente por Rivero. Era el 2-0 y parecía todo definido más aún cuando en el cierre de esta primera etapa, Franco anticipó al arquero Ramírez, metió el globo pero le cerraron el remate debajo del arco.

Por la fecha 29, San Martín visitará a Chacarita Juniors el próximo domingo a las 14,45 en Buenos Aires.

En el complemento, Brown con un par de cambios, desnudó desacoples peligrosos en el dueño de casa. Con el 'lungo' Belinetz en cancha metió centros y a los 2' ya descontaría con un cabezazo solitario de Mateo Acosta. No podía reaccionar San Martín y Antuña lo buscó con cambios. Adentro Ramírez y Mati Giménez para darle otro aire al ataque y a los 25' parecía sellar la victoria tras el gol de Ramírez (3-1). Se sacudió Brown y otra vez con un cabezazo descontaría para meter el partido entre signos de interrogación. San Martín pretendió cerrarlo, quiso tener la pelota pero se tuvo que sacrificar el triple para sostener una victoria que necesitaba con urgencia.

No le sobró demasiado. Le costó pero lo buscó siempre al triunfo. Lo importante era volver a ganar y eso no se lo quita nadie a este San Martín.

EL DESAHOGO PARA TODOS

Antuña remarcó el valor de la victoria

TERCERO. Empezó en un pase desde el piso de Giménez, siguió en la asistencia exquisita de Fernández y terminó en la definición de Ramírez.

No iba a ser fácil y así terminó siendo para el Atlético San Martín. En esa coincidencia estuvo el análisis de todos tras la victoria ante Brown de Adrogué. Y el entrenador verdinegro, Raúl Antuña, remarcó el valor de ganar un partido así: 'Fue durísimo porque el rival también juega y nos complicó mucho. Lo buscamos siempre y pudimos abrir el marcador pronto pero aún ganándolo por dos goles, no estaba resuelto y así fue. Lo tuvimos que trabajar muchísimo y el equipo respondió a esa exigencia. Necesitábamos ganar tras la serie de derrotas en las que se jugó bien pero no pudimos conseguir resultados. Esto ayuda, motiva y descomprime la semana para empezar ya a pensar en Chacarita y la recta final que se viene'.

Otro de los que remarcó el valor del triunfo fue Sebastián Ramírez, autor del tercer gol de San Martín: 'Fue duro el partido. Nos complicó el juego aéreo de ellos pero pudimos resolverlo. Tuve la suerte de entrar y conseguir el gol rápido que sirvió para ganarlo. El grupo necesitaba ganar para terminar con los resultados adversos y esto potencia todo para lo que se viene que será muy duro como todo en esta categoría'.