Desequilibrio. Nazareno Solis se ganó su lugar en la formación de San Martín y esta noche estará ante San Lorenzo cerrando la jornada de la Superliga de AFA.

No sería una temporada fácil en San Martín. El acecho del descenso iba a condicionar todo en el mundo verdinegro y las pruebas ya las tuvo en carne propia porque en apenas 6 capítulos, los números se llevaron a un técnico y le abrieron el crédito a otro conocido de la casa. Por eso, esta noche desde las 21 cuando visite a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, será objetivo de San Martín sumar puntos para consolidar su esperanza de salvación. Este será el bravo desafío del conjunto que ahora conduce Rubén Darío Forestello que ya tuvo juego en su debut contra Vélez Sarsfield y ahora rendirá una prueba de carácter ante uno de los grandes y de visitante. Desde lo futbolístico, San Martín no moverá nada mas que lo justo y necesario en su estructura con el ingreso del uruguayo Gianni Rodríguez como lateral izquierdo en su defensa en reemplazo del suspendido Federico Milo. Manteniendo el dibujo, el sistema y el resto de los nombres que arrancaron esta nueva etapa frente a Vélez y con victoria. Hoy, en la pelea por la permanencia, San Martín está zafando en los promedios teniendo por debajo a Belgrano, Patronato y San Martín de Tucumán. El objetivo primordial de esta excursión por el Nuevo Gasómetro es sostener esa posición.



En la formación sanjuanina se repetirá el modelo en el ataque sin un centrodelantero definido pero con tres puntas de muchísima movilidad y velocidad, en el caso especial de Gustavo Villarruel y Nazareno Solis, decisivos por los costados en función ofensiva pero con los lógicos resguardos defensivos para retrasarse cuando es necesario. El mediocampo es equilibrio puro con el buen pie de Mosca, la experiencia de Gelabert y la entrega incansable de Fissore.



Enfrente estará el opaco momento de San Lorenzo que en este ciclo Biaggio no ha podido consolidar un objetivo concreto. Quedó fuera de Copa Argentina, fuera de la Sudamericana y lejos en la Superliga hoy en la posición 20 y por debajo de San Martín con apenas una sola victoria en 7 partidos. Pero los grandes son eso y adormecido, el Ciclón querrá despertar. En las novedades del equipo del Pampa Biaggio se anota el saliente regreso del goleador Nicolás Blandi ya recuperado de su lesión, mientras que Fernando Belluschi estaría al menos entre los suplentes. Descartados si los históricos Fabriccio Coloccini, Gabriel Rojas y Gerónimo Poblete aún en recuperación, mientras que Manuel Insaurralde debutará como titular en Primera. Además, estará en cancha el sanjuanino Ruben Botta, con toda su categoría, para potenciar a un San Lorenzo que necesita volver a creer.