Vaso medio lleno o medio vacío. Esa parece ser la cuestión en el balance final del empate sin goles en Mataderos para San Martín, por la 29na fecha de la Primera Nacional. Es que siendo más que Nueva Chicago en casi todo el juego, con control de pelota, manejo del trámite, mejores situaciones pero sin gol, el Verdinegro de San Juan volvió a quedarse con ese amargo sabor a poco.

Fue más, pero a los partidos se los gana con goles y otra vez, su punto flaco estuvo en la definición. Fue igualdad que alcanzó para sostenerlo en zona del Reducido pero que castigó una vez más el déficit de contundencia del conjunto de Monasterio.

De entrada, la sorpresa en Mataderos fue sanjuanina porque con dos líneas de cuatro, mediapunta y un solo delantero, San Martín se adueñó de la pelota, adormeció la esperada presión del local y a partir de la sociedad de Llano con González, fue imponiendo las condiciones. Así, con su ya reconocido trato de la pelota, prolijo y sin apuros, fue generando peligro y a los 8' tuvo la primera clara cuando sorprendió Alexis Vega por el centro del área y elevó su remate tras una buena habilitación.

Era más San Martín. Chicago quería pero no podía con el entramado táctico de Monasterio. Y claro, San Martín insistió en lo suyo y a los 34' Manuel Llano tuvo la mejor chance de toda la primera parte cuando exigió a Monllor debajo del primer palo. Era gol, pero se lo ganó el arquero de Chicago. Recién en el final, el Torito de Mataderos tendría su única llegada seria cuando Fedorco cabeceó exigiendo al Monllor de San Martín que sacó al córner.

El lunes, desde las 16.30 horas en Concepción, San Martín recibirá al Santo Tucumano por la fecha 30 de la Zona A

En el complemento, el arranque de San Martín mereció haber terminado en gol. Y es que a los 3' Marcos Arturia giró en el área, eligió el palo y Monllor la sacó al córner. Esa pudo abrir la historia pero el que ganó fue el arquero local. De ahí en más, todo se manejó al ritmo sanjuanino. Llano creció, se soltó más González y San Martín siguió generando opciones. A los 12' el propio Llano no alcanzó a conectar un centro corto y a los 35' de un desborde de Molina, llegó la gran polémica de la tarde en Mataderos porque el centro llegó rasante y José Tomino le metió la mano antes de que le llegara a Esteban González que definió mal por ese desvió. Era penal. Penalazo que el árbitro Pafundi y sus asistentes no vieron. Increíble. Pero en el trajinar del partido, todo siguió favoreciendo al Verdinegro sanjuanino que sobre los 40' y con ya los cambios en cancha, tuvo en Donato y su definición la chance de ganarlo. Giró, metió el derechazo y Daniel Monllor se convirtió en la gran figura de Chicago para sacarla a córner. Si esa no fue, ya no habría otra. San Martín logró volver a sumar de visitante. Había perdido en Brown y en Río Cuarto, necesitaba hacer pie afuera de San Juan y lo consiguió. El punto, siempre suma pero como se dio el partido, como lo planteó, como lo jugó, mereció más. Pero claro, sin ese poder de gol que marca las grandes diferencias cuando son necesarias, se hace complejo para el que sea. Desde lo táctico, Monasterio acertó el pleno. Con otro modelo, con doble línea de cuatro, Sebastián González suelto y la potencia de Arturia arriba, estuvo muy cerca de ganar un partido decisivo. Ahora, este punto solamente tendrá valor si el lunes, contra uno que pelea por lo mismo como San Martín de Tucumán, lo potencia con una victoria. Pero sin goles, no se puede y por más méritos, el sabor a poco siempre es feo.

En Tucumán, el Santo pudo festejar con lo justo

Aguante. En La Ciudadela, San Martín de Tucumán pudo ganar ante el CADU y llegará a San Juan entonado por esa victoria.

En medio de una discreta campaña en la Primera Nacional, San Martín de Tucumán no pierde las ilusiones de luchar por el ascenso directo. Para ello, debe pisar el acelerador. Este miércoles por la tarde, la formación de Pablo Frontini cumplió con la meta y le ganó 1 a 0 a Defensores Unidos gracias a una conquista de Emanuel Dening sobre el final de la primera etapa. Para ese momento, el Santo ya jugaba con uno menos por la expulsión de Franco Meritello. Sobre el cierre del juego, los visitantes estuvieron cerca del empate.

El Ciruja lo aguantó con un hombre menos que su rival y se quedó con tres puntos claves, que le permiten ubicarse tercero, meterse en la pelea y volverse a ilusionar. Güemes de Santiago del Estero dio la nota al empatarle como visitante al Deportivo Morón por 1-1. Adín hizo el gol en contra, apenas comenzó el partido . El Gallito buscó el empate todo el partido pero recién en el final, con el gol de A. Gómez en tiempo de descuento, logró igualarlo. Este domingo que jugará la fecha 30 con este detalle: Flandria-Nueva Chicago; Agropecuario-Almagro; Brown de Madryn-San Telmo; Alvarado-All Boys; Patronato-Defensores de Belgrano. Lunes: Defensores Unidos-Temperley; Gimnasia de Mendoza-Estudiantes de Río Cuarto y Güemes-Almirante Brown.