Afuera. San Martín volvió a hacerse fuerte en la complejidad que es ser visitante en la Primera Nacional y sumó en Carlos Casares.

En un torneo duro, complejo, exigente, sumar siempre suma. Siempre es bueno y más siendo visitante en una Primera Nacional en la que las localías hacen la diferencia, San Martín se aferró a esta realidad y en el debut de Alfredo Grelak, empató sin goles con Agropecuario, en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Si bien la mejor cara de San Martín se vio en el complemento, la producción del equipo de San Juan fue sólida aunque sin ese volumen de juego que puede definir la historia. Pero en el repaso final, la imagen Verdinegra fue positiva pese a que la búsqueda de los tres puntos es la que mueve cada preparación de cualquier partido.

En el comienzo, como era de esperar, la presión fue propiedad del Sojero de Carlos Casares que se paró en terreno de San Martín e intentó arrinconarlo contra Ardente. Pero la respuesta sanjuanina fue sólida. Firme desde el fondo, con la dupla de zagueros Montesirín-Pucheta que eligió el nuevo técnico, todos los intentos de Agropecuario fueron quedando en nada. De a poco se acomodaron los volantes con Jérez Silva como pivot y San Martín emparejó la posesión de la pelota. Así, todo se hizo trabado, cortado. Friccionado. No sobraron llegadas importantes de los dos lados, pero San Martín ya había conseguido la mitad de lo que quería en esta salida: sostener su arco en cero, no pasar sobresaltos y estar al acecho.

En el complemento, Agropecuario decidió soltar el resto que tenía. Se desprotegió en sus líneas, ofreció algunos espacios y San Martín con algunas modificaciones, casi lo emboca. Una de las más claras fue la de Pablo Palacios Alvarenga que sobre los 39" del complemento, definió apenas desviado un centro del colombiano Pajoy que había ingresado. San Martín casi se lleva todo en esa recta final. Gelabert manejó más la pelota, generó profundidad pero no hubo definición en el cuadro sanjuanino. Tal vez esa segunda parte del libreto, quedó inconclusa. Pudo ser y no fue pero San Martín no fue solo a defenderse a Carlos Casares. Lo jugó, lo aguantó y cuando pudo, intentó definirlo.

En la Primera Nacional, ser visitante no es cualquier cosa. En dos salidas, San Martín ganó 4 de 6 puntos y eso en la cuenta final, en la que define grandes cosas, tiene su propio peso. Ahora llegará Barracas Central en San Juan y ahí si, este empate ante Agropecuario deberá potenciarse con una victoria en Concepción. Esa es la receta y San Martín, maduro, sabe muy bien a lo que juega.

Triunfo de San Martín tucumano

San Martín de Tucumán venció sin complicaciones a Deportivo Riestra por 2 a 0, en un encuentro de la cuarta fecha de la Primera Nacional de fútbol que se definió con los goles de Luciano Pons y Pier Barrios, uno en cada etapa. Los tucumanos controlaron el encuentro durante casi todo su desarrollo y lo resolvieron a su favor con mayor amplitud que lo reflejado por el marcador ya que tuvo varias chances para convertir, las que desaprovechó por la falta de precisión a la hora de definir. El primer gol marcado por Pons, que "guapeó" en el área visitante y definió con un potente remate, simplificó la tarea del local que se tranquilizó a partir de ese momento y fue creciendo su rendimiento, lo que provocó el reconocimiento de la multitud que asistió al estadio de La Ciudadela.

Quilmes, uno de los invictos de la Zona 2 de la Primera Nacional, visitará hoy a Atlético Rafaela con la intención de trepar a la punta en el partido que cerrará la cuarta fecha. El encuentro se disputará desde las 21.05 en el estadio Nuevo Monumental de la ciudad santafesina, con arbitraje de Emanuel Ejarque y transmisión de TyC Sports. El "Cervecero" suma siete puntos y buscará ante la "Crema" un nuevo triunfo para mantenerse en lo más alto.