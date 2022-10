Los últimos 9 puntos perdidos en serie lo pusieron donde está. Este mismo San Martín que hace tres jornadas atrás estaba adentro del Reducido de la Primera Nacional haciendo hasta planes para saber a quién recibiría en San Juan, hoy depende de una lotería para no terminar este mismo sábado su temporada. Con 48 puntos, a 3 de Deportivo Riestra, el Verdinegro irá por una nueva victoria en el Pueblo Viejo pero además, rogará por una victoria en Rafaela que lo ponga en el puesto 13 de los que seguirán en play-offs. Así de cruda es su realidad: primero ganar, luego esperar derrota ajena. Esa es la cruz con la que jugará el equipo de Antuña: no depender de sí mismo. Pero las esperanzas, la ilusión y el objetivo de estirar la temporada a la pelea por el segundo ascenso, nadie se la quita a un San Martín que se complicó solo, primero perdiendo un partido increíble en Caseros y después, cayendo en el final mismo ante Atlanta en Concepción. Lo que vino después, era hasta imaginable porque Chaco For Ever necesitaba asegurar su lugar y de local, no iba a perdonar nada.

Hoy, para San Martín será ganar o ganar, pero además ver qué hace el Atlético Rafaela como local -ya salvado de todo- contra un Deportivo Riestra que de visitante ha tenido una campaña más rendidora con 17 salidas de las que ganó sólo 2, perdió 4 pero empató mucho: 11. Un equipo que de visitante, casi siempre sumó. Y hoy, irá por eso sabiendo que con ese punto clasifica.

Pero la realidad de San Martín es hacer primero lo suyo y para intentar ganarle a un San Telmo que viene entonado tras vencer a Atlanta y que asegurado ya en su permanencia, terminará siendo juez del conjunto sanjuanino. Sus números de visitante no aportan mucho porque perdió 12 de los 17 partidos que jugó afuera, con sólo 3 empates y 2 victorias apenas. Para buscar la clasificación, el técnico Raúl Antuña confirmó la formación que viene de caer en Resistencia, apostando al modelo del doble volante central, los tres volantes de salida y un solo punta. Mientras que en el fondo seguirá como primer zaguero el uruguayo Richard Fernández en su segundo juego de titular en la temporada. Con lo mejor que tiene a mano, con su formación ideal, el Verdinegro irá por su triunfo primero y luego, cruzará los dedos esperando que Rafaela haga su parte. Una posición inesperada, pero que aún le da una vida más.

Sábado decisivo

En el mismo horario de San Martín-San Telmo y Rafaela-Riestra, hoy será sábado decisivo para terminar de armar el Reducido con los partidos Estudiantes (BA)-All Boys, Chacarita-Villa Dalmine, Brown (A)-Alte. Brown, Agropecuario-Dep. Morón y Quilmes-Dep. Maipú, todos a partir de las 15. En tanto Mitre de Santiago del Estero y Alvarado de Mar del Plata igualaron sin goles, en el único adelanto registrado durante la jornada, por la 37ma y última fecha del torneo de la Primera Nacional de fútbol que suspendió los dos previstos.