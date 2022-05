Allá lejos quedó aquel triunfo en el debut del 13 de febrero cuando San Martín festejó en Mendoza. Pasó demasiado tiempo, partidos y sinsabores jugando fuera de San Juan desde ese momento y hoy, por la fecha 15 cuando sea visitante de Almagro en José Ingenieros, el Atlético San Martín tratará de superar ese desafío ya propio de poder hacerse fuerte lejos de Concepción. Ese será el objetivo de este sábado en Buenos Aires: volver a ser ganador visitante. La igualdad de local ante Alvarado en San Juan hizo potenciar las necesidades y urgencias del Verdinegro que está en un momento decisivo de la temporada, definiendo cuáles son sus reales expectativas. Hoy, enfrentará a un rival que está apenas un punto por encima en la tabla y que tiene un panorama parecido dentro de una Primera Nacional que no ofrece margen de error.

Para buscar ese reencuentro con el triunfo de visitante, San Martín prefirió no adelantarse en nada y el entrenador Raúl Antuña no confirmó la formación que tendrá ya la baja segura de Alejandro Molina lesionado, ingresando en su lugar Pablo Aranda en una modificación de nombre por nombre. El resto, aún en la incógnita táctica y futbolística. Antuña prefirió esperar y las especulaciones apuntan a repetir el modelo de las dos líneas de cuatro con dos puntas. Si esa es la elección final, todo indica que Ignacio Antonio sería el cambio en el mediocampo, ingresando por Tomás Fernández, manteniendo el resto de la alineación. Hubo un intento de cambiar el sistema y Antuña lo probó pero no confirmó nada, entrando en el juego de esconder algunos detalles para no hacerle tan sencilla la lectura previa a los rivales. Sea el que fuera el modelo y los nombres, San Martín sabe que es momento de terminar con esa racha de 6 salidas sin poder festejar una victoria lejos del Pueblo Viejo.

Del otro lado estará el Almagro de Norberto Paparatto que viene de igualar con Atlanta y repetiría modelo y nombres para buscar su triunfo contra San Martín.

RESTO DE LA FECHA



Agropecuario, juez del Santo tucumano

San Martín de Tucumán, segundo a seis unidades del puntero y con un encuentro más jugado, visitará a Agropecuario Argentino en el partido de mayor relevancia de los siete a celebrarse hoy en el inicio de la 15ta. fecha del certamen Nacional de fútbol. En encuentro se desarrollará en el Estadio Ofelia Rosenzuaig de la ciudad bonaerense de Carlos Casares, a las 15.30 con el arbitraje de José Carreras.

Los demás cotejos de hoy serán Nueva Chicago-Atlanta (15, por TyC Sports), Deportivo Madryn-Gimnasia de Mendoza (15), Deportivo Maipú-Estudiantes de Buenos Aires y Sacachispas-Brown de Adrogué (15.30) y Quilmes-Santamarina (17).

San Martín no logra descontarle la ventaja a Belgrano, más allá de la notable campaña de los cordobeses, por su irregularidad y especialmente por los puntos que ha perdido de local ante Mitre de Santiago del Estero (0-4) e Instituto (0-0). Agropecuario, que esta 11mo con 20 unidades, desde la llegada del DT Diego Osella no perdió todavía y totaliza ocho fecha sin reveses, con cinco triunfos y tres empates, y como local ganó 13 de los pasados 15 puntos. Complicada visita para San Martín que debe dar una muestra de carácter.