Cinco partidos, un triunfo, dos empates, dos derrotas, puesto 13 en su grupo de 19 integrantes, un rendimiento de 0,33 en puntos obtenidos, un escuálido promedio de gol de apenas 0,4 son los números que hoy grafican la realidad del Atlético San Martín que se prepara para afrontar este sábado la fecha 6 de la Zona A ante el puntero, Almirante Brown. Con demasiadas necesidades futbolísticas y estadísticas, con la urgencia de terminar de encontrar su perfil como equipo y en la propuesta, hoy el Verdinegro sabe que no tiene demasiado margen ante el líder.

El modelo parece decidido y por más que Yllana decidió retocarlo en medio del partido contra Güemes en el último partido como local, la línea de tres se sostendrá y la búsqueda pasa ahora por encontrar más juego asociado, más profundidad y por consiguiente, potencia en ataque que es el punto más flaco hasta hoy. En lo que va de la temporada, en cinco jornadas, San Martín junto a Deportivo Morón, Flandria y Almagro son los equipos que apenas han marcado dos goles. Mientras que Alvarado de Mar del Plata es quien cierra esa tabla de poco gol con apenas 1 tanto en 5 partidos.

Lucas Comesaña será el árbitro del partido de este sábado a las 19,05 ante Almirante Brown.

Hoy promete ser un día clave para que el técnico de San Martín meta mano en su equipo para conseguir esa reacción que empieza a complicarle el panorama. Se anticipan cambios de nombres pero el modelo no se afectaría, aunque la práctica formal de este jueves será decisiva. Lo que ya está consolidado es el perfil defensivo al menos en los nombres. El trío Villegas-Masuero-Aguirre es fija y no se toca, porque si bien no generó demasiado en ataque, este San Martín defiende bien porque apenas tiene 3 goles en contra en sus cinco presentaciones de las que tres han sido visitantes: Mar del Plata, Paraná y Morón. En el arco, Monllor también es pieza clave.

Los laterales que ha utilizado Yllana han sido Manuel Llano y Leonel Bontempo. Fueron titulares en los 5 partidos ya jugados y solamente el regreso de Dante Álvarez en Morón pareció abrir algún interrogante en esos puestos, contando que Alejandro Molina también tiene su recorrido. Del medio para arriba empiezan los interrogantes y las vacantes.

El que parece indiscutido es Ezequiel González que por su sector rinde, juega, corre pero aún no alcanza a ser desequilibrante en la sorpresa para pasar al ataque. En el centro, Nico Pelaitay ha entregado todo. Sacrificio, respaldo. No genera porque no es lo suyo y tal vez, Blanco sea una opción para buscar otra salida desde esa zona. Por la izquierda, Borasi fue primera opción y se ha ido diluyendo más allá que salió lesionado ante Morón. Hubo una prueba con Seba González pero no suelto como generador sino que recostado a la izquierda. sin comodidad. Arriba, la movilidad de Arturia ha sido lo más saludable, mientras que ni Franco ni Gordillo han podido responder.

El programa de la sexta fecha

La siguiente es la programación prevista para la sexta fecha de la zona A y la quinta de la B del torneo de la Primera Nacional, con San Martín-Almirante para el sábado.

Zona A (sexta fecha=

Sábado, a las 17: Agropecuario-All Boys, Flandria-Morón y Defensores Unidos de Zárate-Defensores de Belgrano.

Sábado, a las 19: Alvarado-Guemes (en el estadio José M. Minella).

Sábado, a las 20.30: Gimnasia de Mendoza-Patronato de Paraná.

Domingo, a las 17: Brown de Puerto Madryn-Estudiantes de Río Cuarto.

Domingo, a las 19.05 (por TV): Almagro-Nueva Chicago.

Lunes, a las 17 (por TV): San Telmo-San Martín de Tucumán.

Libre: Temperley

Zona B (quinta fecha)

Viernes, a las 21: Atlético de Rafaela-Ferro

Sábado, a las 17 (por TV): Brown de Adrogué-Quilmes

Sábado, a las 17: Deportivo Madryn-Deportivo Riestra

Sábado, a las 21.10 (por TV): Estudiantes-Gimnasia de Jujuy

Domingo, a las 17 (por TV): Deportivo Maipú de Mendoza-Atlanta.

Domingo, a las 18.30: Chaco For Ever-Chacarita Juniors

Domingo, a las 19: Villa Dálmine-Racing de Córdoba

Domingo, a las 20.30: Independiente Rivadavia Mendoza-Tristán Suárez.

Lunes, a las 21.10 (por TV): Aldosivi de Mar del Plata-Mitre de Santiago del Estero (en el José M. Minella).