Sin goles, no se puede. Con merecer, no alcanza. Otra vez, la misma condena para un San Martín que fue más que San Martín de Tucumán en el juego, en la propuesta, en las opciones pero volvió a sufrir la falta de efectividad y con eso, quedó masticando impotencia. Fue empate sin goles con ese sabor amargo de que jugó para más, pero que volvió a caer en su propio laberinto donde la falta de contundencia ya lo castiga mal.

Como era de esperar, San Martín entró decidido a darle profundidad a todos sus movimientos. Con Tomás Fernández abierto por un costado y Maxi Casa por el otro, fue llevando al Santo Tucumano al juego que pretendía. Lo abrió por los costados, lo puso incómodo y en esos primeros 15' de partido pudo haber sacado ventaja. Primero, con una doble llegada con Casa y en el rebote de Franco, quien tendría otra más que apenas se fue besando el palo derecho y luego con una volea de Fernández que el arquero Sand sacó al corner en la atajada del partido. Ese arranque intenso fue perdiendo peso pero San Martín insistió desde su actitud con llevar siempre la iniciativa. Sebastián González tuvo otra chance pero Sand le ganó en el anticipo. Los tucumanos recién pisaron el área a los 33' cuando Abregú aprovechó una salida fallida pero fue apenas una llegada. Demasiado poco para un candidato a la punta. Ese primer tiempo dejó la sensación más cierta que nunca que el Verdinegro debió irse con ventaja, aún en sus limitaciones del tramo final.

Iguales. En el regreso al Pueblo Viejo, San Martín se quedó con gusto a poco ante los tucumanos.

En el complemento, San Martín volvió a ser dueño de todo. Iniciativa, actitud, juego pero también, impotencia. Es que en los primeros 15' de este segundo tiempo arrinconó al Santo Tucumano y tuvo opciones clarísimas para abrir el marcador. Le tocó a Maxi Casa ser el protagonista central del despilfarro de ocasiones. No pudo con Sand primero, luego eligió mal en dos pases directos que lo ponían de cara al gol. Y claro, ese desgaste de ir y no concretar empezó a sentirse en el andar de San Martín. Antuña intentó con los cambios pero la lucidez, ese resto final para ir a ganarlo, se fue diluyendo. Del otro lado, los tucumanos entendieron que sumar era negocio y no apostaron a más. El sabor amargo de una historia repetida en Concepción volvió a copar el ambiente en el Pueblo Viejo.

Quilmes goleó a Tristán Suarez

Con goles de Parisi, Batista y Adin, Quilmes se hizo fuerte de visitante frente a Tristán Suarez al que venció por 3-1 para ser líder de la Zona A. Arsenal, próximo rival de San Martín, empató sin goles con San Telmo, mientras que Chacarita recuperó su memoria al vencer por 3-0 a Brown en Puerto Madryn. En Córdoba, Racing igualó 1-1 con Ferro mientras que en Paraná se suspendió el partido entre Patronato y San Miguel por la lluvia y se completarìa hoy. Finalmente, en Santiago del Estero, Guemes y Gimnasia de Jujuy igualaron 1-1.